10 libri da leggere in spiaggia per l’estate 2024 – viagginews.com

10 libri tra thriller, romanzi, gialli e storie divertenti da leggere in spiaggia, scelti tra le nuove uscite del 2024 per offrirti una varietà di generi e storie avvincenti.

Immersi nella brezza marina e circondati dal dolce suono delle onde: non c’è luogo migliore per lasciarsi avvolgere dalle pagine di un buon libro se non sulla spiaggia. La lettura in riva al mare non è solo un piacere, ma diventa un’esperienza sensoriale completa: il sole che riscalda la pelle, il profumo del sale nell’aria e il suono rilassante delle onde che si infrangono sulla sabbia.

È in questo scenario di vacanza idilliaco su una delle spiagge più belle d’Italia, o immersi nella natura incontaminata delle spiagge più belle del mondo, che i libri diventano compagni perfetti, trasportandoci in mondi lontani, avventure entusiasmanti o semplicemente offrendoci una pausa di riflessione e relax.

10 libri da leggere in spiaggia

Che tu preferisca un romanzo avvincente che ti tenga incollato alle pagine, un classico intramontabile che ti catturi con la sua bellezza letteraria, o una lettura leggera e divertente che ti faccia sorridere sotto il sole, c’è sempre un libro adatto all’estate e a ogni lettore in spiaggia.

Preparati a tuffarti in storie affascinanti, personaggi indimenticabili e viaggi emozionanti mentre godi della tranquillità e della bellezza naturale che solo una giornata in spiaggia può offrire. Ecco alcuni consigli su 10 libri da leggere in spiaggia durante le vacanze estive 2024.

1) L’età fragile di Donatella Di Pietrantonio

Vincitore del Premio Strega Giovani 2024, L’età fragile di Donatella Di Pietrantonio edito da Einaudi esplora il tema della fragilità umana che persiste in ogni fase della vita, sia come genitori sia come figli. Lucia, salvata per caso trent’anni fa durante un tragico evento al campeggio del Dente del Lupo, ora è preoccupata per sua figlia Amanda, che è tornata a casa da Milano con un’aria spenta e depressa.

Amanda si isola e Lucia vorrebbe proteggerla, ma un segreto lega la loro famiglia al luogo del campeggio, ora ambito dagli speculatori edilizi. Questo luogo, ricco di memorie dolorose, riporta alla luce le paure e le tensioni tra le generazioni, spingendo Lucia a riconoscere una forza interiore che le attraversa.

2) Libri da leggere in spiaggia: Domani, domani di Francesca Giannone

Domani, domani, scritto da Francesca Giannone ed edito da Nord, è la storia di Lorenzo e Agnese, fratello e sorella, che vivono nel Salento del 1959 e affrontano la perdita del saponificio di famiglia, venduto dal padre. Per loro, la fabbrica rappresentava sicurezza e un futuro comune. Lorenzo, impulsivo e determinato, decide di andarsene per trovare i soldi necessari a riprendersi l’azienda. Agnese, invece, preferisce restare, incapace di affrontare il mondo fuori dal saponificio. Questa divergenza crea una profonda frattura tra i due, portandoli su strade diverse. Entrambi desiderano recuperare ciò che hanno perso, ma le loro scelte e l’amore li metteranno di fronte a nuovi bivi, determinando un futuro incerto ma senza rimpianti.

3) Il Castagno dei cento cavalli di Cristina Cassar Scalia

Cristina Cassar Scalia torna con un nuovo capitolo delle indagini del Vicequestore Vanina Guarrasi, saga adattata a partire dal 2024 nella serie TV per Canale 5 “Vanina – Un vicequestore a Catania”, diretta da Davide Marengo con Giusy Buscemi.

“La Boscaiola” era una donna riservata che non aveva né amici né nemici, eppure qualcuno l’ha uccisa brutalmente. Il vicequestore Vanina Guarrasi della Mobile di Catania viene incaricata dell’indagine, resa complessa dall’assenza di informazioni sulla vittima. Il corpo è stato ritrovato ai piedi del Castagno dei cento cavalli, un albero secolare sull’Etna. Guarrasi, che deve bilanciare il lavoro con la sua vita privata a Palermo, si avvale dell’esperienza del commissario in pensione Biagio Patanè, nonostante questi sia distratto da problemi personali.

4) Libri noir da leggere in spiaggia: Sulla pietra di Fred Vargas

A sei anni da Il morso della reclusa, Fred Vargas torna con uno dei personaggi capolavoro del noir, lo svagato e visionario Jean-Baptiste Adamsberg, commissario del XIII arrondissement di Parigi: Sulla pietra, edito da Einaudi. Gaël Leuven, un guardacaccia robusto, è stato ucciso con due coltellate al torace.

A Louviec tutti lo conoscevano, incluso Josselin de Chateaubriand, un nobilastro eccentrico ora principale sospettato. Il commissario Adamsberg, richiamato in Bretagna, si immerge nel caso, seguendo numerose false piste e digressioni. Nonostante queste distrazioni, è probabile che Adamsberg risolva il caso grazie alle sue intuizioni proverbiali e forse all’energia dei menhir.

5) La neve in fondo al mare di Matteo Bussola

Matteo Bussola in questo romanzo edito da Einaudi racconta la fragilità dell’adolescenza in una storia toccante e piena di grazia, concentrandosi sul difficile processo di diventare sé stessi. Con onestà e delicatezza, esplora il dolore di un figlio e la luce dell’essere genitori, anche nei momenti più bui.

In una stanza di neuropsichiatria infantile, un padre e un figlio si confrontano, riflesso l’uno dell’altro, insieme ad altri genitori e figli che lottano con problemi simili. Bussola cattura l’istante spaventoso in cui la comunicazione diventa impossibile tra genitori e figli, ma anche il mistero di ogni essere umano, anche quando lo si ha generato.

6) Come l’arancio amaro di Milena Palminteri

Il romanzo di esordio di Milena Palminteri, edito da Bompiani mette in scena il dramma eterno del corpo femminile sottomesso, usato, colpevolizzato eppure portatore dell’immenso potere di sedurre e di generare. La storia si svolge in due periodi distinti e luoghi diversi.

A Agrigento nel 1960, Carlotta, tormentata dalle perdite affettive e l’apatica madre, scopre un segreto sconvolgente dagli archivi notarili che spinge Carlotta ad indagare sul suo passato, scoprendo verità dolorose. A Sarraca nel 1924, Nardina, figlia di una famiglia nobiliare, sposa Carlo Cangialosi ma non riesce a concepire, mentre Sabedda, una domestica, si trova incinta in circostanze difficili. Le loro vite si intrecciano in un intrigo orchestrato da Bastiana e don Calogero, che ha legami con la mafia.

7) Libri mozzafiato da leggere in spiaggia: Un animale selvaggio di Joël Dicker

Un animale selvaggio è un thriller mozzafiato edito da La Nave di Teseo che ruota attorno a un meccanismo perfetto di suspense che ci ricorda perché lo svizzero Joël Dicker, autore de La verità sul caso Harry Quebert, è diventato uno scrittore di fama mondiale.

Ambientato a Ginevra, il romanzo racconta di un colpo alla gioielleria cittadina e dei segreti che minacciano di distruggere la vita idilliaca di Sophie Braun e del marito Arpad, viventi in una villa sul lago. Con un vicino poliziotto ossessionato e un regalo misterioso che sconvolge il compleanno di Sophie, il romanzo intreccia passato e presente in un intrigo diabolico che nessuno può sfuggire.

8) Quando inizia la felicità di Gianluca Gotto

Edito da Mondadori, il libro di Gianluca Gotto Quando inizia la felicità. Di domande, nascite e rinascite è un viaggio interiore e una ricerca costante di verità e felicità nel quotidiano. Attraverso domande profonde e talvolta inusuali, l’autore invita il lettore a smettere di cercare la felicità altrove e a trovarla qui e ora. Le sue esperienze personali, inclusi momenti difficili, crescita spirituale e amore familiare, sono raccontate senza reticenze, offrendo consigli preziosi per affrontare la vita con consapevolezza e determinazione.

9) L’edizione speciale di Un polpo alla gola di Zerocalcare

Il secondo libro di Zerocalcare edito originariamente nel 2012, il primo realizzato in collaborazione con BAO, torna con un’edizione cartonata, con copertina inedita (colorata da Alberto Madrigal) e dieci pagine inedite. Un polpo alla gola è la storia di un’educazione, ma non deve trarre in inganno il fatto che la storia si ambienti, dilatata in tre momenti nella giovinezza del protagonista, in un ambiente scolastico.

Si tratta di un’educazione alla vita, al dolore del compromesso, al senso di colpa che deriva dal deludere se stessi e le persone che ci stanno a cuore. Zerocalcare lo considera uno dei tasselli più importanti della sua carriera.

10) Libri divertenti da leggere in spiaggia: Pensavo fosse amore, invece era un caso umano di Claudia Venuti

Concludiamo questo articolo con i consigli sui 10 libri da leggere in spiaggia con questo divertentissimo volume di Claudia Venuti, edito da Sperling & Kupfer. Pensavo fosse amore, invece era un caso umano racconta la storia di Claudia, che inizia collezionando figurine di calciatori da bambina e finisce collezionando una serie di uomini problematici nella sua vita amorosa.

Per dieci anni ha attirato ragazzi con problemi come multiple vite parallele, disturbi dell’umore, narcisismo e manipolazione, facendola dubitare di incontrare mai la persona giusta e mettendo in discussione se fosse il problema. Decide infine di dire basta e abbracciare la sua solitudine, trovando poi l’uomo della sua vita quando meno se lo aspetta.