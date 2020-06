Estate 2020 al mare: i libri di viaggio e non da leggere in vacanza

Quali sono i libri più interessanti da leggere durante una vacanza in questa estate 2020.

Durante l’estate leggiamo tutti di più. Riusciamo a ritagliarci un po’ di tempo per noi sdraiati sugli scogli, sulla sabbia o comodamente sul lettino al mare. In quegli attimi, con il nostro panama di paglia e la pelle bagnata dal mare, apriamo il nostro libero preferito e ci immergiamo nelle parole. Racconti di viaggi, racconti d’amore, racconti di amicizia, racconti del terrore. Ognuno ha la sua preferenza, ma una cosa è certa, trovare nuovi spunti per leggere dei libri interessanti durante le vacanze estive è sempre molto utile.

I titoli al top per l’estate 2020

Quali sono allora i libri nuovi da portare in valigia e da leggere sotto l’ombrellone o in montagna?Secondo quanto riporta Grazia.it, per questa estate abbiamo ampia scelta. Sia in termini di autori che in termini di generi!

Baci da Polignano, di Luca Bianchini: chi ama il suo modo di scrivere adorerà questo libro che racconta di Ninella e don Mimì che non si sono potuti sposare perché le famiglie si sono opposte. Ad unirsi però sono stati i rispettivi figli, Chiara e Damiano. La nascita della nipote fa sì che Ninella e Mimì si allontanino ancora di più, complice la moglie dell’uomo, Matilda. Quando la moglie però lo lascia è finalmente arrivato il momento di provare l’amore reale e sincero tra Ninella e Mimì.

Giura, di Stefano Benni: questo è un nuovo romanzo del famoso scrittore che è assolutamente un must da avere sotto l’ombrellone. Protagonista del racconto è Febo, un 13enne che vive in un luogo popolato da miti e leggende e un’umanità molto variopinta e particolare. Febo incontra Luna, con la sua famiglia selvaggia e un destino che li accomuna iniziato un dolce pomeriggio al luna park con una profezia misteriosa. In questa trama così particolare vi perderete!