Alla scoperta delle spiagge più belle e incontaminate della Riviera dei Gelsomini, un lungo tratto di costa in Calabria che offre un mare incantevole.

Se stai pianificando le vacanze estive al mare in Italia, oggi ti portiamo alla scoperta di una meravigliosa e ancora troppo poco conosciuta area costiera della Calabria: la Costa dei Gelsomini, detta anche Riviera dei Gelsomini o Locride.

La Riviera dei Gelsomini è una delle zone costiere più ricche e selvagge d’Italia e si estende per 90 chilometri nella provincia di Reggio Calabria, sulla punta estrema dello stivale, là dove il mar Tirreno incontra lo Ionio. Il suo nome deriva dalla coltivazione del profumatissimo gelsomino, molto diffusa in quest’area.

La Riviera dei Gelsomini, la Calabria che non ti aspetti

La Riviera dei Gelsomini è una destinazione straordinaria che merita di essere scoperta, perfetta per chi cerca una vacanza rilassante, immersa nella bellezza naturale, nella ricca cultura e nelle tradizioni della Calabria.

Gli appassionati di storia possono esplorare i numerosi siti archeologici della zona, come il Parco Archeologico di Locri Epizefiri e le rovine di Kaulon a Monasterace. Gli amanti della natura possono avventurarsi nei vicini parchi nazionali e riserve naturali della Calabria come il Parco Nazionale dell’Aspromonte, che offre sentieri escursionistici mozzafiato e panorami spettacolari.

La Riviera dei Gelsomini non delude nemmeno chi cerca un’esperienza culinaria autentica: la cucina calabrese è ricca di sapori intensi e piatti tradizionali. Tra le specialità locali da provare ci sono la ‘nduja, un salame piccante spalmabile, e i maccheroni al ferretto, un tipo di pasta fatta a mano. Inoltre, i mercati locali e le sagre offrono l’opportunità di assaporare prodotti freschi e genuini, come formaggi, salumi e dolci tipici.

Riviera dei Gelsomini, le spiagge più belle

Le coste della Riviera dei Gelsomini sono caratterizzate da scogliere a picco sul mare, calette nascoste e lunghissime distese di sabbia dorata. Tra le località balneari più note ci sono Marina di Monasterace, Locri, Siderno e Roccella Ionica. Numerosi sono i piccoli borghi medievali arroccati sulle colline, come Staiti, Ardore e Caulonia, dove è possibile scoprire antiche tradizioni artigianali e assaggiare le prelibatezze della cucina calabrese.

Tra le località più famose della Riviera dei Gelsomini c’è Roccella Ionica, una delle spiagge più belle della Calabria, famosa per il suo castello medievale e il porto turistico.

Per chi desidera trascorrere una vacanza al mare con il suo amico a quattro zampe, a Roccella c’è anche la spiaggia pet friendly Bau Beach Le acque sono cristalline e poco profonde, ideali per le famiglie con bambini. Roccella Ionica vanta anche una splendida passeggiata lungomare, punteggiata di palme e caffè all’aperto, dove è possibile godersi un gelato artigianale o un caffè mentre si ammira il panorama.

Siderno è un’altra perla della Riviera dei Gelsomini. La sua spiaggia che si estende per chilometri è considerata una delle spiagge più pulite e suggestive della Calabria, con una lunga e ampia battigia di sabbia dorata e acque turchesi che invitano a lunghe nuotate. Il fondale sabbioso rende l’accesso al mare facile e sicuro.

Lungo la spiaggia si trovano numerosi stabilimenti balneari, ristoranti e locali che offrono servizi e comodità. Siderno è anche famosa per il suo lungomare, uno dei più lunghi della Calabria, perfetto per passeggiate serali al tramonto.

Riviera dei Gelsomini, le spiagge più incontaminate

Bovalino è conosciuta per la sua atmosfera accogliente e le sue spiagge tranquille. Questo tratto di costa è caratterizzato da una spiaggia di sabbia e ghiaia che si estende per chilometri. Le acque sono calme e trasparenti, ideali per una nuotata rilassante. Bovalino offre anche la possibilità di praticare diverse attività acquatiche, come il windsurf e la vela.

Ardore Marina è un piccolo gioiello sulla Riviera dei Gelsomini, noto per la sua spiaggia tranquilla e le sue acque turchesi. La sabbia è morbida e dorata e le strutture balneari sono ben organizzate anche con un’area giochi per bambini, e offrono tutti i comfort necessari. Ardore è anche un ottimo punto di partenza per esplorare le colline circostanti e i pittoreschi villaggi dell’entroterra calabrese.

Caulonia infine offre una delle spiagge più tranquille e serene della Riviera dei Gelsomini. Questo tratto di costa è meno turistico, il che significa che è possibile godersi il mare e il sole in un ambiente più riservato. La sabbia è dorata e fine, e le acque sono di un azzurro intenso e trasparente. Caulonia è anche un ottimo posto per esplorare le tradizioni locali e gustare la cucina calabrese nei ristoranti e trattorie del paese.

Tra mare, storia e cultura: le altre mete imperdibili della Locride

Dove un tempo sorgeva l’antica città di Kaulon oggi c’è Monasterace dove si trova il MAK – Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Kaulonia, ricco di reperti greci. Monasterace, famosa per la sua spiaggia selvaggia e incontaminata, è una delle più belle e suggestive della Riviera dei Gelsomini.

La spiaggia è un mix di sabbia e ghiaia, con acque incredibilmente limpide. Monasterace è anche un ottimo luogo per gli amanti della natura, grazie alla vicinanza della Riserva Naturale Regionale Foce del Fiume Amendolea, un’area protetta di grande interesse naturalistico.

Marina di Gioiosa Ionica è un’altra destinazione imperdibile sulla Riviera dei Gelsomini. La sua spiaggia è ampia e sabbiosa, con acque limpide e poco profonde. Questo la rende perfetta per le famiglie e per chi cerca un luogo sicuro dove nuotare. Marina di Gioiosa Ionica è anche rinomata per i suoi eventi culturali estivi, che includono concerti, spettacoli teatrali e sagre gastronomiche e attrazioni come il Teatro Greco-Romano, un antico sito archeologico risalente al III secolo a.C. e la Torre Galea, una torre costiera del XVI secolo.

Locri è una località storica, famosa per i suoi importanti siti archeologici, tra cui il Parco Archeologico di Locri Epizefiri, che ospita resti della città greca antica. Questo tratto di costa è caratterizzato da sabbia molto fine e mare cristallino verde, oltre che dal paesaggio circondato da colline e macchia mediterranea. Le acque sono straordinariamente chiare, perfette per lo snorkeling e l’esplorazione subacquea. Locri è il luogo ideale per chi desidera combinare cultura e relax in un’unica destinazione.