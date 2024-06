Con i suoi circa 350 chilometri di lunghezza, la costa della Liguria oltre alle spiagge di ciottoli offre anche molte spiagge sabbiose.

La Liguria, con il suo litorale variegato, è famosa per le sue splendide spiagge che attraggono turisti da tutto il mondo. Le spiagge di sassi e ciottoli sono molto comuni, ma la regione annovera anche alcune meravigliose spiagge sabbiose che offrono un’esperienza diversa, perfette per chi ama la morbidezza della sabbia sotto i piedi e ideali per le vacanze al mare con i bambini.

Ci sono tanti motivi per trascorrere una vacanza in Liguria, e se ne stai pianificando una in questo articolo ti portiamo alla scoperta di 10 delle spiagge sabbiose più belle di questa regione.

1) Le spiagge sabbiose più belle della Liguria: Laigueglia

Laigueglia è un grazioso borgo marinaro situato sulla Riviera Ligure di Ponente: una caratteristica della spiaggia di questa località della Liguria è la sua lunga spiaggia sabbiosa finissima e dorata, perfetta per prendere il sole e rilassarsi. La spiaggia di Laigueglia si estende per circa 1 km lungo la caratteristica passeggiata a mare dalla quale si possono apprezzare gli scorci pittoreschi del borgo con le sue tipiche case colorate e le viuzze caratteristiche.

La spiaggia di Laigueglia è molto apprezzata dalle famiglie grazie alla sua ampiezza e alle acque basse e poco profonde, ed è attrezzata con numerosi stabilimenti balneari che offrono ombrelloni, lettini, bar e ristoranti per trascorrere piacevoli giornate al mare.

2) Spiaggia di Alassio

Famosa per il suo “Muretto”, un lungo muro di contenimento che racchiude la spiaggia, Alassio è una delle località balneari più rinomate della Liguria, e le sue spiagge sabbiose sono una delle principali attrazioni. Con oltre 4 chilometri di sabbia dorata, questa località offre ampi spazi per prendere il sole, giocare a beach volley o semplicemente passeggiare lungo la riva. Il lungomare di Alassio è costellato di stabilimenti balneari ben attrezzati, bar e ristoranti, dove si può gustare la deliziosa cucina ligure.

3) Baia del Silenzio, Sestri Levante

Situata nella pittoresca cittadina di Sestri Levante, la Baia del Silenzio è una delle spiagge sabbiose più suggestive della Liguria, incorniciata da case color pastello e piccoli pescherecci che creano un’atmosfera incantevole. La sabbia fine e dorata si mescola con le acque cristalline, rendendo la baia un luogo ideale per rilassarsi e nuotare. La Baia del Silenzio è anche un ottimo punto di partenza per esplorare le vie strette e affascinanti di Sestri Levante, dove si possono trovare numerosi ristoranti e caffè tipici.

4) Spiaggia di Varigotti

Varigotti è un affascinante borgo marinaro con una delle spiagge sabbiose più belle della Riviera di Ponente in Liguria lunga circa 1 km e composta da una parte libera e una parte attrezzata con stabilimenti balneari.

Le acque limpide e turchesi creano un contrasto mozzafiato con le pittoresche case colorate del paese che si affacciano direttamente sulla spiaggia, uno scenario incantevole che attira ogni anno numerosi turisti e amanti del mare. La sabbia fine e dorata, poi, è ideale per prendere il sole. Varigotti offre anche numerose opportunità per esplorare i dintorni, con sentieri che portano a panorami mozzafiato sulla costa.

5) Spiaggia di Bergeggi

La spiaggia di Bergeggi è una piccola gemma situata vicino a Savona. Questa spiaggia sabbiosa è famosa per la sua bellezza naturale e per l’isola di Bergeggi, un vero gioiello naturalistico che fa parte dell’Area Marina Protetta istituita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e che si trova proprio di fronte alla costa.

La spiaggia è circondata da una rigogliosa vegetazione mediterranea e offre un ambiente tranquillo e rilassante. L’acqua trasparente è perfetta per lo snorkeling e il kayak, mentre la sabbia fine è ideale per rilassarsi al sole. La vista sull’isola di Bergeggi, detta anche Isola di Sant’Eugenio, rende questo luogo un vero e proprio angolo di paradiso.

6) Levanto, una delle spiagge sabbiose più lunghe della Liguria

Una delle spiagge più grandi e belle della Riviera Ligure, vicino alle Cinque Terre, quella di Levanto è una spiaggia lunga e sabbiosa circondata da colline verdi, molto apprezzata dai turisti e dai locali per la sua acqua cristallina e la vicinanza ai servizi e alle attrazioni della città. La spiaggia di Levanto è particolarmente apprezzata dagli amanti del surf, grazie alle onde che si formano lungo la costa. Oltre al surf, la spiaggia è perfetta per rilassarsi, prendere il sole e nuotare nelle acque cristalline. Levanto è anche un ottimo punto di partenza per visitare le Cinque Terre, con sentieri panoramici che collegano i vari borghi lungo la costa.

7) Spiaggia di Paraggi

La Baia di Paraggi, situata tra Rapallo e Portofino, è tra le spiagge sabbiose più suggestive della Riviera di Levante in Liguria. È una piccola insenatura naturale racchiusa tra due promontori rocciosi e circondata da una folta pineta. La spiaggia di Paraggi, ideale anche per un weekend indimenticabile in Liguria, è di sabbia fine e dorata, con un’acqua limpidissima e di un intenso colore azzurro.

Nonostante le dimensioni ridotte, è un vero e proprio angolo di paradiso. Nella baia sono presenti alcuni stabilimenti balneari che offrono ombrelloni, lettini e servizi come bar e ristoranti. C’è anche una piccola porzione di spiaggia libera, anche se molto affollata nei mesi estivi. Nelle vicinanze si trovano sentieri panoramici e il caratteristico borgo di Paraggi.

8) Moneglia, tra le spiagge sabbiose più tranquille in Liguria

Moneglia è una tranquilla località balneare con una splendida spiaggia sabbiosa incorniciata da colline verdi. La spiaggia di Moneglia è ideale per chi in vacanza cerca un contesto rilassante e meno affollato. La sabbia fine e dorata, insieme alle acque limpide, crea un ambiente perfetto per godersi il mare in tranquillità. Moneglia offre anche la possibilità di esplorare i suoi dintorni con escursioni panoramiche che regalano viste spettacolari sulla costa ligure.

Due spiagge sabbiose della Liguria ideali per i bambini

Alcune spiagge sabbiose in Liguria, come quelle di Lerici e Bergeggi, sono particolarmente indicate per una vacanza al mare con i bambini e sono state premiate con la Bandiera Verde 2024, un riconoscimento assegnato alle località balneari che soddisfano determinati criteri, come la pulizia delle acque, la qualità dei servizi e le attrezzature adatte ai bambini. Le Bandiere Verdi 2024 in Liguria sono 4 in totale e includono anche Noli (Savona) e Lavagna (Genova).

9) Spiaggia di Lerici

Lerici, situata nel Golfo dei Poeti, è una delle spiagge sabbiose più belle della Liguria. La spiaggia di Lerici infatti è ampia e accogliente, con sabbia dorata e acque calme ideali per famiglie con bambini. Oltre alla spiaggia, Lerici offre numerose attrazioni culturali come il centro storico, famoso per i suoi carrugi e le dimore storiche come Ca’Doria e Ca’Rugia e per il Castello, costruito a partire dal 1152 e dalla tipica architettura medievale, una delle attrazioni più importanti di Lerici che domina il borgo e aggiunge un fascino particolare a questo luogo.

10) Spiaggia di Finale Ligure

Finale Ligure è un’altra popolare destinazione balneare della Liguria con spiagge sabbiose che attira visitatori da ogni dove. La spiaggia di Finale Ligure è ampia e ben attrezzata, con numerosi stabilimenti balneari che offrono ogni comfort. La sabbia dorata e il mare limpido la rendono perfetta per famiglie e giovani in cerca di divertimento. Oltre alla spiaggia, Finale Ligure è nota per il suo affascinante centro storico e per le numerose attività all’aperto disponibili nei dintorni, come il trekking e l’arrampicata.