Quando è obbligatoria la patente nautica? Tutto quello che occorre sapere per evitare sanzioni

Vediamo quando è obbligatoria la patente nautica, un documento importante per la sicurezza in mare e per evitare sanzioni penali in caso di incidenti.

La patente nautica è un documento rilasciato dalle autorità competenti che attesta la capacità del titolare di condurre un’imbarcazione in mare. Si tratta di un requisito molto importante che è necessario in diverse situazioni in relazione al tipo di unità di diporto e alla distanza dalla riva.

Infatti ci sono diversi tipi di patente nautica, a seconda della categoria di imbarcazione che si desidera condurre e della distanza dalla costa in cui si intende navigare. Di seguito potete scoprire tutto nei dettagli.

Quali sono i casi in cui la patente nautica è obbligatoria

Per ottenere la patente nautica è necessario frequentare un corso presso una scuola nautica autorizzata e superare un esame teorico e pratico. Tutti coloro che hanno compiuto 18 anni possono conseguire questo certificato, ma il corso si può frequentare anche prima di essere diventati maggiorenni.

Dunque chiunque voglia condurre un’imbarcazione a motore o a vela di qualsiasi tipo di lunghezza in mare aperto deve avere ottenuto il documento. Serve sia per i natanti fino a 10 metri, per le imbarcazioni fino a 24 metri e per le navi da diporto, che sono quelle lunghe oltre 24 metri. Sappiatelo se volete trascorrere le vacanze in barca a vela.

Nel dettaglio, la patente nautica è obbligatoria tutte le volte che ci si trova a navigare oltre le 6 miglia dalla costa ma anche se si guida una unità di diporto che monta un motore con potenza superiore ai 40,8 cv (30 kw). Inoltre è un requisito sempre richiesto se si conduce una moto d’acqua o si pratica l’attività di sci nautico.

Esistono diverse tipologie di patenti nautiche, che sono le seguenti:

A: comando e condotta di qualsiasi tipo di unità da diporto (natanti, imbarcazioni a vela, miste e a motore) fino a 24 metri per la navigazione entro 12 miglia dalla costa o senza limiti.

B: comando di navi da diporto, per conseguirla occorre avere da almeno tre anni l’abilitazione a vela per la navigazione senza limiti dalla costa.

C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore ai 24 metri rivolta alle persone con limitazioni psicofisiche.

La patente nautica entro le 12 miglia si può integrare con la patente senza limiti, che consente di navigare in qualunque parte del mondo e fare un’esperienza in barca in tutta sicurezza.

Da ricordare che la moto d’acqua rientra nella categoria dei natanti da diporto di lunghezza inferiore a 4 metri. A prescindere dalla cilindrata, dunque, per poterla guidare è richiesta la patente nautica di categoria A. Tenetelo presente per evitare eventuali violazioni delle normative di navigazione.