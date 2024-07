Spiaggia del relitto di Caprera, acqua cristallina e sabbia bianchissima sull’isola sospesa nel tempo

La famosa spiaggia del relitto si trova sull’isola di Caprera in Sardegna ed è una delle più belle dell’arcipelago de La Maddalena.

Il motivo per cui ha questo nome particolare è che nel giugno 1955 il motoveliero Trebbo, che trasportava un carico di carbone, si incendiò a largo e andò a spiaggiare proprio in questa zona, che si trova nella parte meridionale dell’Isola di Caprera. Oggi questo luogo appare come sospeso nel tempo.

Ancora oggi sulla sabbia bianchissima si possono notare i resti dello scheletro del veliero, che di fatti il tempo e le condizioni climatiche hanno contribuito a consumare, tanto che più che i resti dell’imbarcazione il relitto ora sembra un mucchio di legna insabbiata. Ad ogni modo questa spiaggia incanta tanto da sembrare di essere ai Caraibi, scopriamola più da vicino.

Acqua trasparente e arenile sabbioso, la spiaggia del relitto sull’Isola di Caprera

Si trova nell’arcipelago della Maddalena già di per sé un luogo affascinante e bellissimo al largo delle coste settentrionali della Sardegna, ma la spiaggia del relitto di Caprera è davvero un piccolo gioiello incastonato nella baia a sud-est, vicino al promontorio di Punta Rossa. Qui trovate un mare da sogno e una spiaggia meravigliosa

Nel dettaglio si caratterizza per un arenile di sabbia finissima e chiara, le sue acque cristalline hanno diversi colori, sono turchesi cangianti in verde smeraldo e azzurro, con fondale basso che degrada dolcemente. Per questo motivo è molto amata dalle famiglie con bambini piccoli, che possono giocare in sicurezza a riva.

La natura selvaggia e incontaminata che la cinge la protegge dai venti con boschi di macchia mediterranea e scogliere rocciose.

Come arrivare alla spiaggia del relitto di Caprera

Per una vacanza estiva indimenticabile in Sardegna vi suggeriamo di scoprire Caprera che è la seconda isola più grande del parco nazionale dell’arcipelago della Maddalena. Essendo un’isola la si può raggiungere, ovviamente, solo via mare. Invece per giungere alla spiaggia del relitto bisogna superare il ponte di Caprera, proseguendo dritti.

Dopo aver attraversato la pineta si passa un primo incrocio, si prosegue dritti e si svolta a destra al secondo incrocio. Arrivati ad un certo punto, nei pressi della spiaggia dei Due Mari (Cala Portese) la strada asfaltata cede il passo a quella in terra battuta. Giunti al cancello di Punta Rossa si va a sinistra proseguendo sulla strada sterrata che conduce a uno spiazzo dove si può parcheggiare. Infine si prosegue a piedi per arrivare finalmente in spiaggia, già Bandiera Blu da diversi anni.