Il bonus nuovi nati raddoppia: la svolta sociale fa gioire le famiglie e arrivano i soldi – viagginews.com

Gioia per tutte le famiglie, ora raddoppia il bonus nuovi nati: la svolta nel contributo non può che essere positiva.

Chi ha già dei figli o ha intenzione di farne può senza dubbio beneficiare di diversi contributi destinati sia ai genitori che, nello specifico, ai bambini; questo, ovviamente, per dare un aiuto sostegno a tante famiglie italiane, oltre che incentivare la natalità nel nostro paese.

In questo 2025, tra bonus inclusi nella Legge di Bilancio e vari decreti attuativi, famiglie e neo-mamme possono ricevere assegni e sgravi fiscali, che a fine mese fanno la differenza sul bilancio della famiglia. Quest’anno è stato rafforzato l’Assegno Unico e Universale, mentre con determinati requisiti si può accedere anche alla Carta Acquisti (80 euro ogni due mesi).

Per le nuove nascite, c’è invece un contributo ad hoc, un assegno che permette di sostenere le spese necessarie ai primi momenti di vita del bambino, un periodo sicuramente importantissimo e delicato ma che, come i genitori sanno bene, è dispendioso non soltanto in termini di energie fisiche e mentali, ma anche dal punto di vista economico.

Il bonus per i nuovi nati raddoppia: la comunicazione dell’INPS

Il nuovo Bonus Nuovi Nati 2025 consistente in un assegno di 1000 euro una tantum per tutti quei genitori che hanno accolto dei nuovi figli nei nuclei familiari, sia con parto che tramite adozione; la soglia massima di reddito ISEE entro la quale si può richiedere il beneficio è di 40.000 euro, un limite che aumenta di molto in numero di beneficiari.

Per le richieste del bonus arriva ora una buona notizia, come si legge nel messaggio n. 2345 del 24.7.2025 diffuso dall’INPS; negli scorsi giorni, l’istituto ha comunica che il termine per la presentazione delle domande del “Bonus nuovi nati”, è stato ampliato da 60 a 120 giorni dalla data dell’evento, che sia appunto la nascita o l’ingresso in famiglia del minore tramite adozione. I tempi dunque raddoppiano, dando alle famiglie maggiori possibilità di compilare la domanda nel migliore dei modi, anche magari facendosi aiutare da CAF e specialisti.

Nel caso in cui ci fosse stata una nascita o un’adozione nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2025 e il 24 maggio 2025, ma la domanda non fosse stata presentata entro il termine di 60 giorni, c’è quindi ora la possibilità di fare richiesta del bonus, con apposito modulo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio. A conti fatti, quindi, la scadenza è al prossimo 22 settembre 2025.