Come organizzare la vacanza perfetta (senza spendere troppo): i consigli delle agenzie di viaggio – viagginews.com

Se non hai ancora organizzato la vacanza segui i consigli delle stesse agenzie di viaggio che non vogliono speculare sui costi.

Sempre più persone lo fanno, ma la grande maggioranza degli italiani che pianificano le loro vacanze, si ritrovano inevitabilmente a spendere molti più soldi di quelli che potrebbero dedicare allo svago tenendo conto di alcune regole facili che possono davvero farti risparmiare, e non poco.

E se poi i consigli per risparmiare sulla pianificazione delle vacanze, li dà nientemeno che l’agenzia di viaggio, c’è da crederci perché solo gli operatori del turismo conoscono ogni dinamica che vive intorno ad un viaggio. Il prezzo che vi offre un’agenzia è il frutto di varie combinazione, ultima tra le quali il piccolo guadagno dell’agenzia stessa.

Ci sono persone che amano i viaggi low-cost, altre che amano le comodità, quelli che preferiscono gli hotel e chi invece si trova a suo agio in un campeggio. Oggi ci soffermiamo sulle persone che amano la comodità ma non hanno intenzione di spendere troppi soldi. La prima cosa da fare è organizzarsi per tempo e pianificare il proprio viaggio nei minimi particolari.

Come pianificare la propria vacanza e risparmiare tanti soldi

Una cosa che forse non tutti sanno, eppure è risaputa, è il tempo in cui bisogna prenotare il viaggio. La prenotazione va effettuata all’incirca tre settimane prima del viaggio.

Non è necessario prenotare con troppo anticipo poiché il prezzo medio del biglietto con sei mesi di anticipo, è circa del 20% più alto. Gennaio è il mese migliore, perché i siti di viaggi e i tour operator lanciano i pacchetti vacanza e le offerte più convenienti dopo le festività natalizie. Spesso le offerte più vantaggiose sono riservate esclusivamente a chi prenota tramite smartphone, applicazioni e newsletter. Secondo le statistiche il martedì è il giorno più vantaggioso per prenotare un viaggio, ma non in una ora qualsiasi ma dalle 6:30 alle 9 del mattino.

Prendere un automobile a noleggio. Esistono diverse soluzioni per chi vuole muoversi in autonomia, ad esempio per chi cercasse un auto anche di alta cilindrata può noleggiarla a lungo termine da società come Finrent, o cercarla in leasing direttamente dalla società. Questo metodo è sicuramente uno fra i migliori per chi ama il lusso e vuole concedersi il privilegio di viaggiare a prezzi vantaggiosi anche con un’auto sportiva.

L’ultimo consiglio riguarda la prenotazione degli hotel o B&B. Meglio prenotare il più tardi possibile, più tardi si prenota meno costose saranno le spese da sostenere. E poi conviene iscriversi ai programmi fedeltà.