Stai per partire ma il peso del bagaglio sfora? Ecco i trucchi per non pagare di più. – (viagginews.com)

La valigia per partire è pronta ma il peso è oltre il limite previsto dalla compagnia? Con queste dritte non ti succederà più.

Se partire con l’aereo permette di raggiungere mete distanti in poche ore, c’è un rovescio della medaglia non indifferente: i limiti previsti sui bagagli. Ogni compagnia aerea ha i suoi, alcuni più elastici e altri più stringenti, ma prima della partenza bisogna sempre verificare che tutto sia regolare. Per quanto si stia attenti non è raro superare il limite, anche se di poco.

Se per quanto riguarda le dimensioni basta fare attenzione e acquistare una valigia rigida che le rispetti il peso è un’altra questione. Sia per la valigia a mano che quella in stiva previste nel biglietto hanno dei limiti chiari, oltre i quali è previsto un pagamento aggiuntivo. Nel caso del bagaglio a mano si rischia anche di doverlo sistemare in stiva.

Oltre alla chiara apprensione di non avere con sé l’indispensabile durante il volo se si è previsto un volo breve è una seccatura pagare un extra per pochi etti. Per evitare di arrivare al check-in e vedersi bloccare la valigia preparata con tanta cura per fortuna ci sono delle dritte che possono aiutare.

Come mantenere la valigia leggera

Chi tende a essere apprensivo troverà sempre una sfida fare un bagaglio ridotto, perché tenderebbe a portarsi dietro mezza casa. Il primo trucco per ridurre la mole di vestiti da portare è programmare in anticipo gli abbinamenti, senza andare a caso. Per non dimenticare nulla meglio guardare il meteo previsto in modo da evitare brutte sorprese all’arrivo.

Una volta diminuiti i vestiti occorre capire se davvero tutto ciò che abbiamo messo in valigia sia indispensabile. Alcune cose si possono semplicemente acquistare una volta arrivati a destinazione senza insistere a schiacciarle a forza dentro la valigia. Per chi ama leggere serve anche un po’ di spirito di sacrificio e lasciare a casa i libri, magari ripiegando su un lettore ebook.

Per quanto riguarda i prodotti per l’igiene personale ormai quasi tutti i negozi che vendono le confezioni da viaggio. In questo modo si può evitare di comparare i flaconi normali di shampoo o bagnoschiuma, evitando di aggiungere sia peso che ingombro nel bagaglio. Lo stesso vale per il make-up, la crema solare e il dentifricio.

Per maggiore sicurezza conviene fare una checklist con tutto ciò che risulta essenziale avere con sé e verificarla in modo da essere certi di non aver scordato nulla. Se si viaggia con qualcuno infine si può sempre redistribuire il carico fra più valigie.