Mai più mal di mare! Il trucco geniale dei crocieristi esperti (ma che nessuno ti dice prima di partire) – viagginews.com

Come evitare di soffrire di mal di mare quando parti? Ti svelo un trucco per crocieristi esperti che ti svolterà l’esistenza (e le vacanze).

Molti luoghi sono raggiungibili soltanto tramite un’imbarcazione. Magari una di queste è la meta di viaggio dei tuoi sogni, ma c’è un problema: il mal di mare.

Sì ok, superabile, ma quando è cronico potrebbe davvero rovinarti la vacanza e trasformare un sogno in un incubo. Tutto, almeno, se non prendi delle precauzioni. Per fortuna esiste un trucco per alleviare il mal di mare e che, anche se poco conosciuto, è molto valido. Sei pronto a scoprire di che cosa si tratta?

Il trucco geniale per dire addio al mal di mare

Il segreto? Lo zenzero. Sì, proprio lui: lo trovi al supermercato e probabilmente l’hai già usato per cucinare o per combattere il raffreddore. Ma quello che forse non sai è che lo zenzero ha potenti proprietà anti-nausea, confermate da studi scientifici e usato da secoli nella medicina tradizionale.

I viaggiatori esperti lo assumono prima di salire a bordo e continuano a prenderlo nei primi giorni di navigazione. Non serve mangiarne a chili: basta un pezzetto di radice fresca masticata, delle caramelle allo zenzero, una tisana o persino capsule naturali (che trovi in erboristeria o farmacia).

Lo zenzero agisce sul sistema digestivo e sul cervello, bloccando i segnali nervosi che provocano nausea e vertigini. A differenza dei farmaci da banco, non causa sonnolenza, non ha effetti collaterali e puoi assumerlo anche preventivamente. Molti lo preferiscono proprio per questo: puoi goderti la crociera senza dover passare le giornate steso in cabina o mezzo addormentato dopo una pastiglia.

Certo, attenzione a non aspettarti un miracolo, anche se la maggior parte delle persone nota un miglioramento significativo con l’uso dello zenzero, soprattutto se assunto prima che i sintomi compaiano. Il consiglio degli esperti è iniziare già qualche ora prima dell’imbarco, magari accompagnando con uno snack leggero e molta acqua.

Se vuoi ridurre ulteriormente il rischio di mal di mare, ci sono alcuni accorgimenti semplici ma molto efficaci. Ad esempio, scegliere una cabina posizionata centralmente e nei ponti inferiori può fare la differenza, perché in quella zona della nave il movimento è meno percepibile.

Nelle prime ore di navigazione è meglio evitare cibi troppo pesanti o bevande alcoliche, che possono peggiorare la sensazione di nausea. Infine, se inizi a sentirti instabile, può aiutare molto fissare lo sguardo sull’orizzonte: questo semplice gesto aiuta il cervello a riequilibrare i segnali contrastanti ricevuti dagli occhi e dall’apparato vestibolare.

Dunque, pronto a goderti la tua crociera?