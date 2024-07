Viaggio in Giappone: perché partire per un tour in autunno?

Non c’è una stagione ideale per partire per il paese del Sol Levante, perché un viaggio in Giappone è sempre meraviglioso, a prescindere dal periodo dell’anno. Certo, lo sappiamo che la primavera vi evoca immediatamente l’incantevole spettacolo dei ciliegi in fiore, e che l’estate rappresenta senza dubbio il momento ideale per immergersi nei festival tradizionali, ma oggi vogliamo parlarvi della nostra stagione preferita in assoluto per intraprendere un tour del Giappone: l’autunno.

E se vi sembra tardi per programmare un viaggio così impegnativo, non vi preoccupate: per chi si ritrova ad organizzare le vacanze sempre all’ultimo minuto esistono i viaggi organizzati in Giappone. Ma andiamo con calma, vediamo prima perché siamo così convinti che l’autunno sia la stagione migliore per visitare questa iconica meta.

Tour del Giappone in autunno: la caccia alle foglie rosse

Il motivo principale per cui consideriamo l’autunno una delle stagioni più suggestive per visitare il Giappone è legato al Momijigari, la tradizionale caccia alle foglie rosse.

Non sapete di cosa stiamo parlando? Dovete sapere che durante questo periodo, la natura giapponese si trasforma in un’esplosione di colori, con le foglie degli aceri che virano verso tonalità che vanno dal rosso al giallo, creando paesaggi mozzafiato. Questo spettacolo è talmente meraviglioso che gli abitanti del Giappone ci hanno costruito intorno una vera e propria tradizione, che li spinge a spostarsi anche per centinaia di chilometri alla ricerca dei punti panoramici più affascinanti.

Ma il Momijigari non è solo l’occasione per scattare foto spettacolari e apprezzare la bellezza della natura autunnale. In questo periodo, infatti, molti parchi, templi e giardini organizzano eventi speciali proprio legati alla caccia alle foglie rosse, perfetti per immergersi davvero nella cultura locale.

Il tutto è reso ancora più interessante dal clima temperato e piacevole dell’autunno giapponese, ideale per le escursioni all’aperto e per godersi appieno la magia del foliage nipponico.

Perché scegliere un viaggio in Giappone organizzato

Se decidete di viaggiare in Giappone in autunno, vi suggeriamo di valutare un viaggio di gruppo organizzato, che permette di vivere al massimo le bellezze naturali e culturali del paese.

I tour organizzati offrono infatti itinerari studiati nei minimi dettagli, che includono le migliori tappe per ammirare il Momijigari e partecipare alle attività locali. Una modalità di viaggio zero pensieri, che grazie alla professionalità dei tour operator permette di vivere un’esperienza indimenticabile senza doversi occupare del minimo aspetto organizzativo. Dalla gestione degli spostamenti fino alla prenotazione delle strutture, ogni elemento viene gestito da professionisti e guide locali che conoscono perfettamente il paese e i luoghi più iconici.

Per visitare il Giappone in autunno non possiamo non consigliarvi i viaggi di gruppo organizzati da Boscolo, non solo per la professionalità e la loro esperienza ultra trentennale, ma soprattutto perché questo noto tour operator offre l’opportunità di vivere un viaggio in Giappone davvero all’insegna del Momijigari.

Due tour, uno più intrigante dell’altro, per scoprire la magia dell’autunno giapponese, visitando le città e i territori dove è possibile ammirare il foliage nella sua massima espressione.

Le tappe imperdibili per un tour del Giappone in autunno

Un tour del Giappone in autunno non può prescindere da alcune tappe fondamentali, scelte proprio per la loro bellezza naturale e culturale durante la stagione del Momijigari.

Ecco un elenco delle città più iconiche per un viaggio all’insegna delle foglie rosse:

Shizuoka : situata ai piedi del Monte Fuji, Shizuoka offre panorami mozzafiato, a partire dal vulcano innevato circondato dai colori autunnali. Qui, dall’altopiano di Nihondaira , è possibile ammirare un paesaggio incantevole di foglie rosse, arancioni e gialle, in una posizione a dir poco privilegiata.

: situata ai piedi del Monte Fuji, Shizuoka offre panorami mozzafiato, a partire dal vulcano innevato circondato dai colori autunnali. Qui, , è possibile ammirare un paesaggio incantevole di foglie rosse, arancioni e gialle, in una posizione a dir poco privilegiata. Kyoto : la città dei templi e dei giardini, Kyoto è uno dei luoghi migliori per il Momijigari. Templi come Kiyomizudera diventano particolarmente suggestivi in autunno e regalano ricordi indelebili.

: la città dei templi e dei giardini, Kyoto è uno dei luoghi migliori per il Momijigari. Templi come diventano particolarmente suggestivi in autunno e regalano ricordi indelebili. Nara : conosciuta per i suoi cervi che vagano liberi nel parco, Nara è una meta imperdibile durante l’autunno. Il Tempio Todaiji e il Parco di Nara offrono scenari incantevoli.

: conosciuta per i suoi cervi che vagano liberi nel parco, Nara è una meta imperdibile durante l’autunno. Il e il offrono scenari incantevoli. Kanazawa: questa città, meno conosciuta ma altrettanto affascinante, è famosa per il suo Giardino Kenrokuen, considerato uno dei tre giardini più belli del Giappone. In autunno si colora di rosso e arancione, offrendo un’esperienza visiva straordinaria.

Queste sono solo alcune delle città più importanti per un viaggio in Giappone da vivere in autunno, le più amate anche dagli abitanti del Sol Levante che adorano la tradizione del Momijigari. Ma ogni angolo, ogni scorcio, vi regalerà meraviglie inaspettate, che solo una stagione così intensa può offrire. State già preparando le valigie?