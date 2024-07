Passiamo in rassegna per voi che volete sapere cosa fare a Bled in Slovenia in estate alcune delle attività imperdibili da segnare in agenda.

Bled, la Perla Slovena, è una città pittoresca meta dei turisti che amano le sue splendide bellezza naturali e non solo. È diventata particolarmente famosa per il suo lago con un’isola al centro, dove si trova la Chiesa dell’Assunzione di Maria di origine seicentesca. Prima che sull’isola fosse costruita una chiesa, vi sorgeva un tempio dedicato a Živa, la dea pagana della vita e della fertilità.

Se volete andare in vacanza in Slovenia e volete visitare Bled in estate vi diamo alcune dritte su cosa fare anche nelle vicinanze. Continuate a leggere!

Cosa fare a Bled in estate durante un viaggio in Slovenia

Famosa soprattutto per il lago di Bled che è circondato da montagne verdi e foreste che offrono splendide vedute panoramiche, la cittadina slovena è anche conosciuta per il suo castello medievale situato su una collina sovrastante il lago, che offre una vista spettacolare sulla zona circostante. E ospita anche un museo molto interessante con accesso gratuito.

Un’altra delle cose da fare nella città di Bled è senza dubbio visitare il lago percorrendo il sentiero di 6 km che ci gira intorno. Potete anche salire a bordo di una carrozza se non vi piace camminare e volete concentrarvi nell’ammirare il paesaggio.

Salite sull’Ojstrica, il punto panoramico più alto dalla tipica forma appuntita. Qui si trova una panca dove potrete riposarvi, e che è considerato il luogo più romantico della zona.

D’estate potete fare una nuotata o dedicarvi a uno degli sport acquatici che si possono praticare come il kayak, rafting, hydrospeed e immersioni. In alternativa potete guardare il panorama dall’alto facendo un giro in mongolfiera o giocare a minigolf.

Se pernottate presso gli alberghi Grand hotel Toplice, Hotel Park e Rikli Balance potete fare un bagno in una delle piscine interne alle strutture che sono alimentate da sorgenti termali che si trovano sul versante orientale del lago.

Non perdete l’occasione di raggiungere l’isola del lago di Bled con una pletna, la tipica imbarcazione del posto. Qui potrete salire sul campanile per ammirare il panorama e il meccanismo dell’orologio a pendolo nonché far suonare la campana dei desideri. E nella pasticceria Potičnica potrete assaggiare il dolce tipico sloveno, la potica (putizza), con varie farciture.

La città di Bled è ben collegata con la capitale slovena, Lubiana, ed è una meta turistica che attrae visitatori tutto l’anno, non a caso abbiamo già parlato del lago di Bled in inverno, che offre dei paesaggi mozzafiato da cartolina. Insomma, è una città che sa come affascinare i turisti in qualsiasi stagione.