Cosa vedere e cosa fare a Lubiana, eletta meta top in Europa per il 2022.

Se c’è una cosa che gli amanti dei viaggi adorano sono le classifiche, proprio come la European Best Destinations 2022. Grazie a questi approfondimenti e questi elenchi di mete e destinazioni, spesso si scoprono delle città o delle realtà nuove, perfette per una vacanza. E così, quando abbiamo scoperto che Lubiana è al primo posto nella top 20 delle mete più belle d’Europa, ci è venuta immediatamente voglia di sapere tutto su questa incredibile destinazione.

Perché andare in viaggio a Lubiana?

Siamo in Slovenia e la capitale è proprio Lubiana. Forse non tutti conosceranno questa destinazione, ma ora più che mai è tempo di scoprirne le meraviglie. Già perché la città è un mix interessante di cultura, intrattenimento, avventure e relax. Praticamente c’è tutto quello che si è sempre desiderato e sognato. Basta passeggiare un po’ nel centro storico per vedere come negozi di lusso, piccole botteghe e gallerie d’arte si “incastrano” perfettamente l’una nell’altra.

Cosa fare e cosa vedere nella Capitale della Slovenia

È una città molto giovane, ricca di universitari, studenti e di ragazzi che animano le vie e che rendono questa Capitale tra le più frizzanti a livello culturale e artistico. Del resto, praticamente ovunque in città, si respira e si ammirano le opere dell’eclettico architetto ed urbanista Jože Plečnik che ha, letteralmente, lasciato l’impronta sulla città. Tra le cose da fare e da vedere assolutamente vi ricordiamo:

La biblioteca di Lubiana ad opera proprio di Joze Plečnik

Il Castello

Il Parco Tivoli, gigantesco e meraviglioso polmone verde della città

La Cattedrale di San Nicola per respirare l’arte barocca slovena

Il Ponte dei Draghi e il sorprendente Ponte Triplo

Il Centralna Tržnica, ossia il meraviglioso e conturbante mercato centrale

Ma non solo. Ciò che rende speciale Lubiana è anche il fatto che questa città è considerata tra le mete più green in assoluto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da William 🌱 (@williamvidoni)

Tante strategie ecologiche e sostenibili sono state adottate praticamente ovunque in città, rendendo Lubiana una meta super verde.