Le migliori destinazioni gay-friendly: da Amsterdam a Città del Capo, le città che offrono un’atmosfera accogliente e sicura per i viaggiatori LGBT.

In alcuni Paesi, dove non esistono leggi che proteggono i diritti LGBT e l’omosessualità è ancora criminalizzata, ancora oggi le persone LGBT possono andare incontro ad un trattamento ostile o discriminatorio da parte delle strutture ricettive o del personale di compagnie aree e servizi. Il turismo LGBT offre invece l’opportunità di viaggiare in modo sicuro e accogliente.

Sono molte le destinazioni in tutto il mondo diventate popolari tra i viaggiatori LGBT grazie alle loro politiche inclusive e aperte alla vivace cultura queer. Una delle migliori città per il turismo gay è Madrid, ma ci sono molte altre destinazioni gay-friendly in tutto il mondo.

Le migliori destinazioni per il turismo LGBT

Le destinazioni LGBT friendly sono quelle che hanno una storia di accoglienza e inclusività verso la comunità gay e dove sono in vigore leggi che proteggono i diritti delle persone LGBT, come il diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso ma non solo, anche la protezione da qualsiasi tipo di discriminazione in generale.

Tutte queste città ospitano poi eventi annuali significativi come Pride, festival del cinema LGBT, parate e altre celebrazioni culturali. Molte di queste destinazioni inoltre hanno quartieri noti per essere centri della cultura LGBT, come Castro a San Francisco, Chueca a Madrid, Schöneberg e Kreuzberg a Berlino. In questo articolo ti portiamo alla scoperta di alcune delle migliori destinazioni per il turismo LGBT, che si distinguono per la loro ospitalità, per i locali con musica ad alto volume fino a tarda notte, per la totale assenza di discriminazioni riguardo l’orientamento sessuale e per il forte senso di comunità.

Le città più inclusive d’Europa

Con la sua mentalità liberal-progressista, Amsterdam, rinomata per la sua tolleranza e apertura mentale, è una destinazione LGBT friendly. In città si svolgono tanti eventi ed esistono molti locali gay-friendly. Il Reguliersdwarsstraat è il centro della vita notturna gay, con una miriade di bar e club. Inoltre, l’Amsterdam Gay Pride, con la sua celebre parata sui canali, attira visitatori da ogni parte del mondo.

Berlino, ideale da visitare in estate, è una città che abbraccia la diversità in tutte le sue forme ed è nota per la sua vivace scena LGBT e per essere una delle città più gay-friendly d’Europa. La capitale tedesca è famosa per la sua vivace scena notturna e per la sua cultura LGBT. Quartieri come Schöneberg e Kreuzberg offrono una moltitudine di bar, club e caffè dove la comunità LGBT può sentirsi a casa. Inoltre, Berlino ospita il Christopher Street Day, una delle più grandi parate dell’orgoglio LGBT in Europa.

La Spagna, uno dei paesi più gay-friendly d’Europa

In Spagna sia Barcellona che Madrid, con la loro animata scena gay e quartieri LGBT dedicati, sono destinazioni molto accoglienti e ospitali. Barcellona è una città cosmopolita e progressista, conosciuta per essere una delle mete migliori per il turismo LGBT in Europa. Il cuore pulsante della vita gay della città è la zona conosciuta come “Gaixample”, un gioco di parole che unisce “gay” e “Eixample” (il distretto centrale di Barcellona). Qui si trova il Village, un complesso di bar, discoteche e club gay. Anche la Rambla, l’iconica via pedonale di Barcellona, ospita diversi locali gay-friendly. La città offre alcune spiagge inclusive come Mar Bella e Bogatell.

Il cuore pulsante della vita gay di Madrid è il quartiere di Chueca, una zona vivace e colorata che ospita numerosi bar, club, ristoranti e negozi gay-friendly. Durante il Pride di Madrid, che di solito si svolge a fine giugno/inizio luglio, Chueca si trasforma in un’esplosione di feste, musica e celebrazioni. Oltre a Chueca, ci sono molti altri luoghi d’interesse per i turisti LGBTQ+ a Madrid: ad esempio la Plaza del Dos de Mayo, un punto di ritrovo molto popolare, così come il Parque del Buen Retiro, ideale per rilassarsi all’aperto. Il Museo Reina Sofía, con la sua collezione di arte contemporanea, è un must per gli amanti dell’arte.

Il turismo LGBT in Nord America

New York con la sua vivace scena LGBT, il Pride annuale e quartieri come Greenwich Village e Chelsea è una destinazione di spicco per il turismo gay. Proprio in un noto locale notturno di Greenwich Village, lo Stonewall Inn, la notte del 28 giugno 1969 si verificò un’aggressione da parte della polizia contro gli avventori del locale che diede luogo ai moti per i diritti della comunità LGBTQ, ed è per questo motivo che il Pride si festeggia ogni anno tra giugno e luglio. San Francisco poi è il simbolo della lotta per i diritti delle comunità LGBT degli USA ed è considerata una delle città più gay-friendly al mondo. Il quartiere di Castro è famoso per la sua storia legata ai diritti LGBT e per essere un luogo sicuro e accogliente. Qui si trovano numerosi bar, ristoranti e negozi dedicati alla comunità gay.

La città ospita anche il San Francisco Pride, uno dei più grandi e colorati eventi dell’orgoglio gay nel mondo. Anche Toronto, in Canada, è una delle città più inclusive del Nord America. Il quartiere di Church and Wellesley è il cuore pulsante della comunità LGBT, con numerosi bar, ristoranti e negozi che accolgono i visitatori con calore e ospitalità. Il Toronto Pride è uno degli eventi più attesi dell’anno, con una serie di festeggiamenti che culminano in una grande parata.

I Paesi più inclusivi dell’America Latina

L’Uruguay e l’Argentina sono due dei paesi più progressisti dell’America Latina per i diritti LGBT, e mete ideali per il turismo. Montevideo celebra annualmente il Mese dell’Orgoglio con parate, festival e attività culturali. La capitale dell’Uruguay ospita anche la Plaza de la Diversidad, una delle poche piazze al mondo dedicate alla comunità LGBTQ, e vanta una fiorente scena gay concentrata principalmente nel quartiere di Ciudad Vieja.

Alcune delle destinazioni più popolari sono il Chains Pub, il bar gay più famoso di Montevideo, noto per la sua atmosfera accogliente e i cocktail deliziosi. Il Bar Rodo, un luogo di ritrovo storico per la comunità LGBTQ+, con un’atmosfera rilassata e un’affascinante architettura in stile art déco. E poi c’è il Cain Club, un’iconica discoteca gay che attira una folla eterogenea con musica dance e spettacoli drag. Anche Buenos Aires, la capitale argentina, ha una scena LGBTQ molto attiva con quartieri come Palermo e San Telmo che offrono una varietà di bar, club e ristoranti. Il Buenos Aires Pride, noto come Marcha del Orgullo, è un evento che celebra l’orgoglio e l’inclusività della comunità LGBT argentina.

Altre destinazioni nel mondo

Con la sua grande comunità LGBT e il famoso Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras, Sydney in Australia è una meta molto popolare per il turismo gay. In particolare, il quartiere di Darlinghurst ospita numerosi locali LGBT-friendly.

Città del Capo è considerata una delle destinazioni più gay-friendly dell’Africa con una vibrante scena LGBTQ e una mentalità progressista. La città è nota per la sua bellezza naturale, con Table Mountain e le sue splendide spiagge. Il quartiere di De Waterkant, dove si trovano tanti bar e club, è il centro della vita notturna gay. Il Cape Town Pride poi è un evento che celebra l’inclusività e la diversità della città.

Queste sono solo alcune delle destinazioni gay-friendly che offrono un’atmosfera accogliente e sicura per i viaggiatori LGBT, consentendo loro di esplorare nuovi luoghi e nuove culture senza dover andare incontro a nessun tipo di problema o di incorrere in atteggiamenti ostili o discriminatori.