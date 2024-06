Montagne vicino Roma dove andare in estate, quante ne conosci?

Scopriamo insieme quali montagne visitare vicino Roma in estate per chi ama fare trekking e passeggiate immersi nella natura o alla scoperta di piccoli borghi.

Le vacanze romane in estate possono essere impegnative se si soffre troppo il caldo perché le temperature possono toccare picchi altissimi. Per fortuna ci sono diverse montagne vicino Roma da raggiungere percorrendo pochi chilometri per godere di un po’ di frescura.

Tra l’altro molti centri di montagna nel periodo estivo si animano con sagre e feste, sono dunque mete perfette per chi vuole godere non solo del paesaggio naturale ma anche delle bontà della cucina locale tradizionale.

Quali sono le montagne vicino a Roma da visitare in estate

Volete fare una gita fuori porta e non avete alcuna intenzione di andare in spiaggia, anche se ci sono molti luoghi con il mare bello vicino a Roma? Allora è chiaro che la montagna è quello che fa per voi! Nel Lazio c’è l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda le destinazioni di montagna.

Ci sono diverse zone montanare che si trovano vicino a Roma e che sono ideali da visitare in estate per godere di temperature più fresche e di bellissimi paesaggi senza allontanarsi troppo dalla Capitale. Questi che seguono sono solo alcuni esempi da cui prendere spunto per le vostre escursioni estive nella natura nei dintorni della Città Eterna.

Monte Terminillo , dista da Roma circa 120 chilometri. Il massiccio montuoso che appartiene al gruppo dei Monti Reatini è alto 2.216 metri, è molto frequentato in inverno dagli amanti degli sci, ma anche in estate ci sono molte cosa da fare, tra cui passeggiate ed escursioni alla scoperta di panorami meravigliosi

Infine date un’occhiata anche ai luoghi freschi vicino a Roma, dove andare in Lazio tra laghi e boschi.