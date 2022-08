A metà agosto si possono vedere le stelle cadenti. Ma dove poterle ammirare a Roma? Ecco tre posti in città (o quasi) dove poter vedere lo spettacolo del cielo

Quant’è bello il cielo di notte in piena estate. Peccato che per chi vive nelle grandi città c’è ben poco da vedere. L’inquinamento luminoso infatti non permette di vedere nulla o quasi. Un vero peccato che diventa insopportabile quando è il momento delle stelle cadenti. Eppure è possibile vedere le stelle anche a Roma, basta sapere dove andare.

A metà agosto, intorno al 10 ovvero nel giorno di San Lorenzo, ma anche fino al 12/13 agosto è possibile ammirare lo sciame delle Perseidi. Uno spettacolo che per poterlo ammirare al meglio è necessario andare in posti particolarmente bui. Ma dove andare a Roma per godersi questa meraviglia? Ecco 3 posti che pochi conoscono.

Le stelle cadenti a Roma: dove andare

Roma nel periodo di Ferragosto si svuota di traffico e di caos e diventa finalmente vivibile. Una città ancora più bella del solito da poter ammirare anche di notte con le dolci – perfino troppo – temperature estive. Peccato però che le luci siano sempre troppe per poter vedere le stelle.

Se volete vedere le stelle cadenti il modo migliore è ovviamente allontanarsi dalla città. Basta già raggiungere le spiagge di Ostia per poter assistere ad uno spettacolo meraviglioso fra stelle e mare. Altrettanto valide alternative sono partecipare ad un’escursione organizzata notturna al Parco di Veio, andare a fare una gita a Calcata, il paese delle streghe o andare a Trevignano Romano. E se si resta in città? Niente paura, anche a Roma si possono vedere le stelle.

Pincio, Gianicolo e Giardino degli Aranci

Parco degli Acquedotti

Parco dell’Appia Antica

Villa Pamphili

Monte Mario

Le terrazze di Roma: dal Pincio al Gianicolo

Roma ha diverse terrazze dove poter ammirare la sua bellezza eterna e dove nelle sere d’estate poter prendere il fresco e vedere le stelle. Certo, si è all’interno della città vicino a fonte luminose dunque la visibilità è piuttosto bassa. Ma specie al Gianicolo, che rimane più buio del Pincio e del Giardino degli Aranci, si può ammirare uno spettacolo celeste davvero niente male.

Parco degli Acquedotti, lo spettacolo delle stelle

Roma vanta numerosi parchi e quello degli Acquedotti è uno dei più estesi e più spettacolari per la presenza degli antichi acquedotti romani. I parchi sono uno dei posti migliori dove andare per vedere un cielo stellato, ma ovviamente avventurarsi in un parco di notte non è mai troppo raccomandabile. Il nostro consiglio è di andarci o in gruppo restando comunque a ridosso delle entrate oppure andare a mangiare in uno dei ristoranti che si affacciano sul parco come il Ristoro Casale del Fiscale così da godere di una vista spettacolare sull’acquedotto e sulle stelle.

Passeggiata sull’Appia Antica

Che andiate in bici, a piedi o perfino in auto uno dei luoghi più belli dove passare le sere d’estate è sull’Appia Antica. Vedere la Tomba di Cecilia Metella illuminata dai raggi della luna è uno spettacolo unico. Ed è anche uno dei luoghi meno illuminati della città dove poter vedere le stelle.

Villa Pamphili, vedere le stelle al bistrot

Villa Pamphili è uno dei parchi più belli di Roma, un’autentica meraviglia da visitare di giorno fra i suoi alberi, i prati, il laghetto e la villa settecentesca. Alle 21 però i cancelli vengono chiusi e dunque non è possibile più visitarla. All’interno del parco vi si trova però un ristorante Vivi Bistrot con tavoli all’aperto che rimane aperto fino a mezzanotte ed è poco distante dall’ingresso di via Vitellia. Mangiare un boccone e poi alzare gli occhi al cielo un modo perfetto per vedere le stelle.

Monte Mario, il panorama dallo Zodiaco

Monte Mario è il monte più alto di Roma con i suoi 139 metri. Dalle sua vetta si ha una splendida vista sulla città e soprattutto si possono vedere le stelle. Salite allo Zodiaco – così chiamato l’affaccio sulla città per via del vecchio ristorante – per godere di uno spettacolo ai vostri piedi e sopra la vostra testa. Per arrivarci prendete l’auto salite per via Trionfale fino all’angolo con la Panoramica, da qui passate l’arco e salite fino in cima dove troverete uno spiazzo per il parcheggio.

Passeggiare per Roma di notte in piena estate è indubbiamente bellissimo: il Ponentino, i grilli e se siete fortunati anche le stelle cadenti. Vi sembrerà di essere dentro la commedia musicale di Rugantino.