La zona del Cilento in Campania offre scorci spettacolari, la spiaggia più bella è la Baia del Buon Dormire a Palinuro. Scopriamone di più.

Il Cilento è una delle zone costiere della Campania più rinomate per la bellezza delle spiagge e la natura incontaminata in cui si possono trascorrere le vacanze al mare. Tra le tante, però, quella di Palinuro è una delle più amate dai turisti per il suo mare pulito e gli scorci suggestivi dati dalle grotte e dalle formazioni rocciose a picco sull’acqua.

In particolare, a destare l’interesse dei vacanzieri è la Baia del Buon Dormire, caratterizzata da un mare cristallino e da una piccola spiaggia di sabbia chiara e finissima che è davvero paradisiaca grazie al fatto di essere completamente isolata. Ecco come fare per raggiungerla e godere di questo scenario mozzafiato.

Come arrivare alla Baia del Buon Dormire

La Baia del Buon Dormire ha una caratteristica essenziale che la rende davvero unica, cioè si può raggiungere solo via mare. Per arrivare a questa piccola lingua di sabbia protetta dalle rocce occorre recarsi al porto di Palinuro. Qui ci si può imbarcare per arrivare a destinazione in poco tempo. Ci sono diversi operatori che permettono il viaggio, una volta pagato il biglietto navigherete fino ad arrivare alla spiaggia su cui potrete rilassarvi, prendere il sole e fare il bagno in un ambiente meraviglioso. Ma c’è anche un altro modo.

Potete recarvi al lido La Marinella e qui affittare un pedalò per raggiungere, pedalando, appunto, a forza di gambe, fino ad arrivare sulla spiaggia. Non temete, non è lontano, ci vorranno poco più di dieci minuti, però dovete calcolare che il noleggio del pedalò ha un costo all’ora, per cui se ci volete restare tutto il giorno il prezzo sale rispetto alla soluzione descritta in precedenza. Con le navette, invece, potete arrivare al mattino e tornare al pomeriggio, in base agli orari stabiliti dagli operatori.

Non si può accedere alla spiaggia via terra semplicemente perché la Baia del Buon Dormire è, in pratica, la discesa a mare di un albergo, cioè dell’Hotel Kings Palinuro (4 stelle) che si trova in cima. Potete sempre prenotare una stanza, è una delle opzioni possibili, in effetti. Ma se ve la sentite e siete allenati potete anche raggiungere la caletta a nuovo, sempre dallo stabilimento La Marinella.

Il consiglio è di visitare la Baia del Buon Dormire, una delle spiagge più belle del Cilento, nei mesi di bassa stagione, diciamo così. Evitate agosto perché la spiaggia libera è letteralmente presa d’assalto. Quindi giugno e settembre rappresentano i periodi migliori per godere al meglio di questo piccolo angolo di Paradiso in Cilento.