Monica Bellucci, Tim Burton ha scelto il sacro bosco vicino Roma per la cover di Vogue e per omaggiare la bellezza dell’icona italiana

In un incontro tra arte, moda e cinema, Monica Bellucci ha scelto il Sacro Bosco di Bomarzo, noto anche come Parco dei Mostri, per celebrare un evento molto speciale: il suo sessantesimo compleanno. Questa scelta non è casuale ma rispecchia una precisa volontà di fondere la bellezza enigmatica dell’attrice con quella altrettanto misteriosa del luogo. La notizia che ha fatto rapidamente il giro del mondo è che la foto celebrativa, realizzata nientemeno che dal regista Tim Burton, è diventata la nuova cover di Vogue Italia.

Il Sacro Bosco di Bomarzo offre uno scenario senza eguali: statue gigantesche e forme bizzarre emergono dalla vegetazione come apparizioni da un sogno. È in questo contesto surreale che Monica Bellucci ha deciso di festeggiare i suoi 60 anni. L’attrice e Burton hanno trasformato il parco in un palcoscenico vivente dove realtà e fantasia si fondono creando immagini indimenticabili. La collaborazione tra l’iconica attrice italiana e il regista americano, noto per i suoi film dal forte impatto visivo e narrativo gotico-fantastico, sembra quasi predestinata.

Un omaggio fotografico firmato Tim Burton

Descritta come “regina della notte” e “creatura fantastica”, Monica Bellucci incarna perfettamente lo spirito del luogo con abiti che sembrano disegnati appositamente per inserirsi nelle atmosfere gotiche e fiabesche del Sacro Bosco. Le fotografie ritraggono l’attrice mentre si muove aggraziata tra le sculture mitologiche del parco, evocando l’immagine di una dea moderna in viaggio attraverso un mondo popolato da creature fantastiche.

La copertina di Vogue Italia mostra una Monica Bellucci emergente dalle fauci dell’Orco, simbolo iconico del Sacro Bosco. Questa immagine potente non solo cattura l’essenza mistica del luogo ma celebra anche l’incontro tra due mondi artistici distinti ma affini nel loro amore per il fantastico. La dedica “Happy Birthday dear Monica, with love, Tim” aggiunge un tocco personale a questo omaggio fotografico rendendolo ancora più speciale.

L’intervento artistico di Tim Burton trasforma lo shooting in qualcosa più profondo rispetto a una semplice sessione fotografica; diventa un’esplorazione delle tematiche care sia al regista sia all’attrice: la bellezza nell’eccentricità, l’amore per il misterioso e il fascino dell’inusuale. Il risultato è una serie di immagini che trascendono la moda per toccare corde emotive profonde legate all’esistenza stessa.