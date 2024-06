Terme all’aperto più belle di Italia, le location più suggestive

Facciamo un viaggio virtuale alla scoperta delle terme all’aperto più belle d’Italia in cui è possibile andare anche gratis senza pagare alcun biglietto.

Se volete andare a fare un bagno nelle piscine termali ad accesso libero vediamo di seguito le più belle terme all’aperto in Italia. Questi luoghi sono sparsi su tutto il territorio, da nord a su della penisola, isole comprese. È quindi molto facile raggiungerle da qualsiasi punto di partenza.

Ogni tipo di acqua termale ha delle caratteristiche peculiari che le rendono differenti tra loro, in genere tutte hanno una temperatura piacevole e immergervisi significa trascorrere dei momenti di relax unici. Allora andiamo a vedere quali sono le mete più gettonate.

Le terme all’aperto più belle in Italia

L’Italia è ricca di stabilimenti termali e ci sono terme low cost in cui poter prenotare un soggiorno per sottoporsi a un trattamento benefico per il corpo e per lo spirito. Se invece volete andare in una delle terme all’aperto più belle in Italia ecco dove vivere esperienze uniche immersi nella natura

Per un rigenerante bagno nella acque termali all’aperto in Italia potete andare in uno dei seguenti luoghi.

Terme di Saturnia, Toscana

Si trovano in una pittoresca zona della Maremma toscana, le Terme di Saturnia sono celebri per le loro spettacolari cascate di acqua calda termale che creano piscine naturali. L’atmosfera rilassante delle cascate del Mulino è molto suggestiva e rende questo luogo una destinazione molto popolare per il benessere e la cura del corpo. Infatti sono tra le terme più belle del mondo. La temperatura dell’acqua è di 37 gradi.

Bagni San Filippo in Toscana

A Bagni San Filippo si trovano terme libere all’aperto in cui potersi rilassare in mezzo alla natura. Tra le più selvagge terme naturali gratis ad accesso libero a cielo aperto.

Terme di Caronte in Calabria

A Lamezia Terme ci sono le terme di Caronte, si trovano in un bosco secolare alle pendici del monte Reventino, sarete attorniati da querce, castagni, e pini. La temperatura dell’acqua sulfurea è di 39 gradi ed è indicata per il trattamento di diverse patologie reumatiche.

Terme libere di Bormio, Lombardia

I bagni liberi di Bormio si trovano in Valtellina non troppo distanti dal Parco dello Stelvio e sono costituiti da vasche che raccolgono le acque in eccesso degli stabilimenti dei Bagni Vecchi e dei Bagni Nuovi. Si tratta della “pozza di Leonardo” dedicata a Leonardo da Vinci, per raggiungere la quale bisogna partire da Bormio in direzione del passo dello Stelvio, per poi seguire direzione Livigno.

Terme di Sirmione in Lombardia

Situate sulle sponde del Lago di Garda, le Terme di Sirmione offrono una vista mozzafiato sul lago e sulle colline circostanti. Le piscine all’aperto, alimentate da sorgenti termali sulfuree, sono ideali per rilassarsi e rigenerarsi in un ambiente tranquillo e suggestivo. La temperatura dell’acqua raggiunge i 69 gradi.

Terme di Montegrotto in Veneto

Sui Colli Euganei, le Terme di Abano e Montegrotto sono celebri per le loro acque termali calde e salutari. Se poi si accede ai vari stabilimenti della zona si può scegliere tra i tanti servizi termali, tra cui piscine all’aperto, trattamenti benessere e programmi di salute e fitness.

Polle del Crimiso in Sicilia

A Segesta ci sono vasche di acqua termale di origine vulcanica con acqua calda che raggiunge 46 gradi di temperatura, sono accessibili liberamente per fare il bagno immersi nella natura.

Acqui Terme in Piemonte

Ci sono diverse sorgenti e in diversi punti di Acqui terme ci si può immergere nelle piscine, anche all’esterno con acque che arrivano fino a 75 gradi. Per questo sono terme da visitare in inverno.