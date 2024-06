Umbria: i luoghi incredibili se ami la montagna

Ami la montagna e non il mare? Ecco i luoghi perfetti che puoi visitare in Umbria. Una guida, facile e veloce.

Il caldo è arrivato in tutta Italia ed ecco che abbiamo voglia di andare al mare, o meglio, quasi tutti. Sì perché ci sono tantissime persone che preferiscono andare in montagna. Ecco quindi che non potevamo non indicarvi quali sono i luoghi da visitare assolutamente se vuoi andare in Umbria.

Una regione magica che ha delle ricette davvero top. Quindi se stai pensando che fa veramente caldo ed è giunto il momento di rinfrescarti leggi con attenzione i nostri consigli per rigenerarti un Umbria!

Umbria: le montagne che devi visitare

Anche se non c’è il mare in Umbria si sta benissimo ugualmente. Ogni anno ci sono tantissimi turisti che corrono a visitarla, il motivo? Ha mille luoghi diversi dove passare un’estate rilassante, sia in famiglia che in coppia. Possiamo fare trekking, passeggiate in montagna, insomma tutto quello che vogliamo.

Ma facendo un riassunto ed aiutandovi nella scelta quali sono i luoghi da visitare assolutamente? Quelli che ti lasceranno a bocca aperta? Oggi ne mostriamo ben sei, eccoli:

Monte Subasio. Si estende per 7169 ettari tra Assisi, Spello, Valtopina e Nocera Umbra. Ha un clima molto piacevole perché sempre ventilato. Una chicca? L’Eremo delle Carceri, dove San Francesco si ritirava in meditazione. Possiamo praticare trekking, equitazione, ciclismo e parapendio. Cascate delle Marmore. Si trovano all’interno del Parco Fluviale della Nera, a pochissima distanza da Terni. Ci sono ben tre salti ed è una delle cascate a flusso controllata più alte d’Europa. È possibile fare canoa, rafting, river walking e tanto altro. Ci sono anche alcune grotte visitabili estremamente interessanti. Lago di Piediluco. Anche in questo caso ci troviamo in provincia di Terni. Dal 2016 il Borgo di Piediluco è tra quelli più belli d’Italia. La Rocca medievale si trova sul monte Luco e si riflette nel lago. La profondità massima del lago? 19 metri ed ha un perimetro di 13 chilometri. Monte Coscerno. Ha un’altezza di 1684 metri e si trova nei pressi di Spoleto. Vicino troviamo dei borghi fantastici come Sant’Anatolia di Narco o Gavelli. La vallata è attraversata dal fiume Nera. Possiamo fare delle incredibili passeggiate storiche in borghi piccolissimi. Parco del Monte Cucco. Parliamo di un’area protetta dal 1995 che si estende per circa 105 km² nei comuni di Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo e Fossato di Vico. Troviamo boschi, grotte, dirupi e borghi medioevali incredibili. La Grotta di Monte Cucco può essere visitata con guide specializzate. Monti Sibillini. È un’ambiente enorme che si estende anche nelle Marche. Nato nel 1993 ha una superficie di 71.437 ettari. Ci sono altopiani incredibili come quello di Castelluccio di Norcia, famoso per le lenticchie.

Adesso che conosci tutti questi posti incredibili che puoi visitare in Umbria non ti resta che decidere la tua nuova meta per le vacanze. Ti suggeriamo di leggere anche Umbria, cosa vedere in tre giorni in questo gioiello dell’Italia centrale