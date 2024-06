Castelli infestati in Italia, idea per un viaggio all’insegna del brivido

Sapete quali sono tutti i castelli infestati in Italia? Scopritelo e prendete spunto per un viaggio diverso dal solito e una visita all’insegna dell’avventura.

In Italia ci sono molti castelli che sono famosi per essere infestati da fantasmi e spiriti. Cosa ci sia di vero nelle leggende che si tramandano di generazione in generazione lo lasciamo decidere a voi.

Questi castelli sono spesso meta di turisti e appassionati del paranormale che cercano di catturare segni di attività paranormali e fantasmi. Tuttavia, non ci sono prove concrete della presenza di spiriti in questi luoghi, ma le leggende e le storie continuano a essere tramandate di generazione in generazione.

Alla scoperta dei castelli infestati in Italia

Intanto noi andiamo alla scoperta dei castelli infestati in Italia e delle loro storie misteriose.

Castello di Montebello

Uno dei più famosi castelli infestati in Italia è sicuramente il Castello di Montebello, situato in provincia di Rimini, in Emilia Romagna dove aleggerebbe il fantasma di Azzurrina. Secondo la leggenda si tratta di una bambina che visse nel maniero e che scomparì improvvisamente intorno al 1370, mentre giocava con la sua palla di stracci nella ghiacciaia.

La piccola si chiamava Guendalina, era la figlia del feudatario Uguccione di Montebello ed aveva una caratteristica, era albina. All’epoca era considerato un segno demoniaco. Per questo la madre le colorava i capelli di nero, ma la tinta sbiadiva e i suoi capelli erano spesso di colore azzurro, da qui il nome.

Si dice anche che la storia sia stata del tutto inventata quando il castello aprì al pubblico, ma c’è chi giura di aver sentito piangere, ridere e una voce riecheggiare fra le mura del casello.

Castello di Bardi

Sempre in Emilia Romagna c’è il Castello di Bardi, dove aleggia il fantasma di un cavaliere in armatura, tale Moroello, che si uccise in seguito al suicidio della sua amata, la figlia del signore del Castello, in seguito a un fraintendimento. La storia di Soleste e Moroello sembra quella di Romeo e Giulietta ma pare che sia anche chi ha fotografato l’immagine del fantasma.

Altri castelli infestati in Italia

Castello di Landriano a Pavia , si dice sia posseduto dal fantasma di una donna vissuta nel ‘500 che fu bruciata in piazza in quanto strega.

, si dice sia posseduto dal fantasma di una donna vissuta nel ‘500 che fu bruciata in piazza in quanto strega. Castello di Tures in Trentino-Alto Adige. Pare che il fantasma della contessa Margarethe von Taufersche si aggiri ancora tra le sue mura. Lo affermò anche Alberto Sordi che all’interno girò il film “La più bella serata della mia vita”. La giovane donna si suicidò gettandosi da una finestra poiché i suoi parenti uccisero l’amore della sua vita.

in Trentino-Alto Adige. Pare che il fantasma della contessa Margarethe von Taufersche si aggiri ancora tra le sue mura. Lo affermò anche Alberto Sordi che all’interno girò il film “La più bella serata della mia vita”. La giovane donna si suicidò gettandosi da una finestra poiché i suoi parenti uccisero l’amore della sua vita. Castello di Vignanello , ancora oggi residenza estiva dei discendenti della famiglia Ruspoli, pare che sia abitato anche dal Signorino che si diverte a spostare i mobili. Gli esperti dicono però che non c’è traccia paranormale al suo interno.

, ancora oggi residenza estiva dei discendenti della famiglia Ruspoli, pare che sia abitato anche dal Signorino che si diverte a spostare i mobili. Gli esperti dicono però che non c’è traccia paranormale al suo interno. Castello Malaspina di Fosdinovo in Toscana, al suo interno ci sarebbe il fantasma di Bianca Maria Aloisia Malaspina. Fu murata viva insieme a un cane e a un cinghiale per una relazione con lo stalliere. I pochi alimenti che gli venivano passati da una botola non bastarono a farla vivere e morì di stenti.

in Toscana, al suo interno ci sarebbe il fantasma di Bianca Maria Aloisia Malaspina. Fu murata viva insieme a un cane e a un cinghiale per una relazione con lo stalliere. I pochi alimenti che gli venivano passati da una botola non bastarono a farla vivere e morì di stenti. Castello di Pizzo in Calabria. Nel Castello Murat che è simbolo di Pizzo, dove fu giustiziato Gioacchino Murat, pare ci sia proprio il fantasma del generale francese, ex Re di Napoli e delle Due Sicilie, condannato a morte da Ferdinando I di Borbone.

Ad ogni modo pare che sia il Castello di Moncalieri a detenere il record di “più infestato d’Italia”. Per scoprire se è vero tocca fare una visita, non credete?