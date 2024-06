Vipiteno: la meta perfetta per una vacanza da sogno in Alto Adige

È molto difficile che non abbiate mai sentito nominare Vipiteno (Sterzing in tedesco), una delle località più affascinanti e conosciute dell’Alto Adige. Si trova in Val Ridanna, una laterale dell’Alta Valle Isarco. Nonostante le sue dimensioni relativamente ridotte (il territorio comunale supera di poco i 30 km quadrati) è un vero e proprio concentrato di attrazioni storiche e culturali.

Non è certamente un caso che da diversi anni sia stata inserita nel prestigioso circuito “I Borghi più belli d’Italia”.

Insomma, se state pensando a una vacanza estiva attiva in una località montana, allora Vipiteno è la destinazione che fa per voi.

Dove alloggiare a Vipiteno?

La grande vocazione turistica di Vipiteno è rinomata e sono moltissime le soluzioni disponibili per un soggiorno; un suggerimento che sentiamo di darvi è quello di prenotare all’Hotel Lahnerhof, indiscutibilmente uno tra i migliori hotel a Vipiteno e dintorni. È un 4 stelle gestito dalla famiglia Mair e si distingue per la varietà e la qualità dei servizi offerti agli ospiti: area benessere con diversi tipi di sauna, vasca idromassaggio, doccia emozionale, zone per il relax, area esterna con una piscina riscaldata, docce e giardino, area giochi per i piccoli ospiti, deposito per le bici, connessione wi-fi gratuita, parcheggio con ricarica per le auto elettriche ecc.

Vipiteno: un gioiello da scoprire

Vipiteno è un vero e proprio gioiello che vale la pena di scoprire. Il suo centro storico è delizioso e vi incanterà con il suo fascino medievale. Ritagliatevi il tempo per girare la città in tutto relax; passeggiate per i suoi vicoli che vi riporteranno indietro nel tempo. Ammirate il simbolo della cittadina, la Torre delle Dodici, che separa il centro storico dal quartiere più nuovo.

Visitate le due più importanti chiese della città, la Chiesa di Santo Spirito, una bellissima chiesa in stile gotico, e la Parrocchiale di Nostra Signora della Palude.

Trovate anche il tempo di visitare la Sala del Consiglio del Municipio, ne vale la pena. Se amate la storia, visitate anche il Museo Civico e il Museo Multscher e scoprirete diversi capolavori fra cui l’Altare Multscher in stile tardo gotico, risalente al XV secolo.

Escursioni a piedi e con la mountain bike

A pochi minuti dal vostro hotel ci sono gli impianti di risalita di Monte Cavallo, la cabinovia e la funivia che vi daranno la possibilità di partire per escursioni e tour indimenticabili.

Consultate in Rete i tanti siti che descrivono nel dettaglio le varie escursioni come per esempio quella circolare intorno al Monte Cavallo, l’Alta Via di Ridanna ecc. Troverete senz’altro quelle che si attagliano alle vostre esigenze e al vostro livello di allenamento. Qualunque percorso scegliate, i panorami che ammirerete saranno fantastici.

Lo stesso può dirsi dei tour con la mountain bike; nella zona di Vipiteno e dintorni ci sono tantissime opportunità di divertimento con itinerari dai vari livelli di difficoltà.

Le gite in località vicine

Ci sono tantissime gite che si possono fare se si soggiorna a Vipiteno; se per esempio vi piacciono i castelli, in breve tempo potrete raggiungere Castel Pietra, Castel Guelfo e Castel Tasso nei pressi di Campo di Trens dove si trova anche il Santuario di Maria Trens, una nota meta di pellegrinaggio.

Un altro castello che vale la pena di visitare è lo Schloss Wolfsthurn e che si trova a Mareta, a circa 10 minuti d’auto dal vostro hotel; è noto anche come Castel Mareta e si caratterizza per il fatto di avere 365 finestre, 52 porte, 12 camini e 4 portali facendo così ricordare i giorni, le settimane, i mesi e le stagioni dell’anno solare.

Citta e paesi più lontani, ma raggiungibili in meno di un’ora d’auto sono Chiusa, Bressanone, Brunico, Fortezza, Colle Isarco, Racines, Mules ecc.