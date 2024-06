Vi diamo delle idee di viaggio per fare delle indimenticabili vacanze in Versilia con i bambini all’insegna del divertimento e della scoperta.

Se state pensando a fare delle vacanze in Versilia con i bambini in estate o in inverno sappiate che tutto l’anno potrete trovare qualcosa da vedere e da fare tra le tante possibilità che il territorio offre ai visitatori e ai turisti. Quindi nel caso in cui voi stiate cercando degli spunti di viaggio o degli itinerari, qui di seguito potrete scoprirne di più.

Pianificate il vostro viaggio con tutta la famiglia tenendo presente che, in base alla stagione, avrete diverse possibilità per le vostre vacanze in Versilia con in bambini. Di certo in estate la spiaggia e le località di mare sono l’attrattiva principale, ma anche in inverno ci sono tantissime cose da fare e vedere in zona. Non resta che andare a scoprirle.

Dove andare e cosa fare durante le vacanze in Versilia con i bambini

In estate è quasi ovvio pensare alle vacanze i Versilia con i bambini al mare. Le bandiere verdi della Toscana, cioè le spiagge a misura di bambino, sono tante in tutta la regione, e ovviamente ci sono anche diverse località in Versilia.

Ad esempio Viareggio in provincia di Lucca, che vanta il riconoscimento sin dal 2008, e poi ancora Forte dei Marmi. Lido di Camaiore e Marina di Pietrasanta, Tonfano e Focette. In particolare, a Viareggio, oltre che trascorrere delle ore di relax in spiaggia presso uno dei tanti lidi super attrezzati che offrono servizi e comfort di ogni tipo, potete far fare ai vostri bambini un’esperienza eccezionale.

Infatti potete prenotare una gita in barca alla scoperta dei delfini. Grazie al centro Ce.tu.s. che dal 2000 segue il branco di delfini che vive davanti alla costa di Viareggio e della Versilia. Potete prenotare i posti in barca e trascorrere un’intera giornata in mare, il pranzo è compreso.

Dopo la giornata di mare potete rilassarvi all’ombra della pineta di Viareggio, percorribile anche in bici. Ci sono giochi per i bambini di tutte le età.

Anche Lido di Camaiore vi attende con il suo Parco Pitagora. È un parco giochi attrezzatissimo che offre attrazioni per i bambini di ogni età e punti di ristoro per rilassarsi. E se vi piace andare in bici il lungomare vi aspetta!

Nei dintorni ci sono anche due parchi naturali, il Parco delle Apuane e il Parco di Migliarino. Qui potete poi fare una gita sul Lago di Massaciuccoli, oasi Lipu ricca di fascino in cui praticare bird watching o fare gite in battello sulle sue acque calme.

Questa è un’ottima meta per fare delle vacanze in Versilia con i bambini anche in inverno. E nella zona meridionale delle Alpi Apuane, nel cuore del monte Corchia non perdetevi le grotte dell’Antro del Corchia.

Ovviamente se capitate in Versilia per il periodo di Carnevale non vi perdete una visita ai carri del Carnevale di Viareggio. E se volete fare un giro nei dintorni ricordate che a Collodi c’è il parco di Pinocchio e a Pistoia c’è uno degli zoo più noti in Italia.