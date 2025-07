Vi manca l’idea per un antipasto fresco e super originale? Proponiamo tre ricette sfiziose che non deluderanno

Se cercate l’idea per un antipasto fresco e super originale siete nel posto giusto. Vi daremo tre alternative speciali.

L’antipasto non è solo il classico tagliere con salumi, formaggi e bruschette. Dietro questa portata che precede il pranzo o la cena vera e propria c’è tutto un mondo da scoprire. Un mondo fatto di ricette originali, gustose, sfiziose e in tanti casi facilissime da preparare.

Già nell’antica Roma un vero pasto non poteva iniziare senza gli antipasti. Questi piatti che stuzzicano l’appetito sono protagonisti immancabili e si possono preparare in infinite combinazioni diverse. Di mare, di terra, caldi, freddi, semplici oppure elaborati. Crostini, verdure grigliate, torte rustiche, tramezzini, tartine, pizzette, crocchette, affettati, spiedini farciti, tante idee e caratteristiche preparazioni per ogni regione italiana. Andando sul classico non si sbaglia mai – prosciutto e melone, ad esempio, è un antipasto top – ma a volte si può aver voglia di osare.

Tre proposte di antipasti originali e sfiziosi

Lasciamoci ispirare dalla cucina tropicale e come antipasto prepariamo l’avocado ripieno di insalata di gamberi e mango. L’avocado va tagliato a metà e la polpa fatta a pezzetti, il mango a cubetti e i gamberi sgusciati saltati in padella con lime, olio, sale e pepe. Si uniscono, poi, tutti gli ingredienti in una ciotola e si aggiunge un pizzico di peperoncino prima di condire ogni metà di avocado e decorare con semi di sesamo.

Seconda ricetta finger food, saporita e molto gustosa. Le frittelle saracene con cuore di pecorino sono una delizia per il palato. Si preparano unendo farina di grano saraceno e farina 00, lievito, sale, birra chiara e acqua frizzante per formare la pastella. L’aggiunta di 2 cucchiai di grappa è a scelta. Il pecorino andrà tagliato a tocchetti e questi immersi nella pastella per poi essere recuperati con un cucchiaio e immersi nell’olio quattro alla volta. Per raggiungere la doratura ci vorranno pochi minuti. Ottimo antipasto da servire con verdure o insalate per aggiungere della freschezza.

Perfetti come antipasto finger food anche muffin salati con ricotta e zucchine. L’impasto è semplice e veloce, si uniscono uova, latte, olio di semi a filo. Poi bisognerà unire ricotta, farina 00 e lievito, mescolare e aggiungere questo composto all’altro. Sale, pepe, parmigiano danno un tocco in più e infine si dovranno mettere le zucchine cotte e amalgamare in tutto. Come teglia si usa quella per i muffin con pirottini di carta adatti alla cottura foderati con strisce di zucchine che abbracciano il composto. In cima un pomodorino per poi cuocere a 180° per 30 minuti.