Emilia Romagna, ecco le bandiere blu che devi conoscere

Scopriamo insieme le 8 Bandiere Blu che sono stata assegnate alle spiagge dell’Emilia Romagna per la stagione estiva 2024. Rimarrai senza parole.

Le vacanze per alcuni sono già iniziate mentre altri le stanno prenotando. Il mare è una delle mete che vengono scelte maggiormente e la nostra bella Penisola è un sogno. Ci sono tantissimi luoghi magici o con del mare cristallino che ti lascia senza fiato.

Noi però oggi vi vogliamo parlare delle spiagge che si trovano in Emilia Romagna ed hanno conquistato al Bandiera Blu, ovvero un riconoscimento per la pulizia e non solo. Andiamo quindi a scoprire quali sono, in questo modo potremmo scegliere una meta dalla bellezza che ti toglierà il fiato.

Spiagge Bandiera Blu, eccole

Siamo in estate, anche se ancora non è iniziata ufficialmente ma le spiagge si stanno riempiendo ogni giorno di più, specialmente al Sud Italia dove il caldo la fa da padrone ormai da settimane. Per quanto riguarda il Centro ed il Nord Italia ancora non è poi così stabile il meteo.

Noi di Viagginews, però, vogliamo indicarti quali sono le spiagge, o meglio i tratti di mare che hanno conquistata la Bandiera Blu per quest’anno. In totale sono salite a ben 236 località che possono esporre questo grandissimo riconoscimento.

Sono aumentate di ben dieci rispetto allo scorso anno. Siamo giunti alla sua 38esima edizione con dei numeri davvero da record. Parliamo di 485 spiagge che hanno ottenuto questo riconoscimento per il quarto anno consecutivo, con un aumento di ben 27 spiagge.

Per quanto riguarda, invece, gli approdi turistici c’è una diminuzione perché si passa da 84 a 81. Ma torniamo alle nostre spiagge con la Bandiera Blu in Emilia Romagna, i tratti di mare sono Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, San Mauro, Bellaria Igea Marina, Riccione e Misano Adriatico.

Questa regione è conosciuta sia per il suo incredibile cibo che per l’ospitalità. Oltre ad essere un posto perfetto per chi ha dei figli, anche piccoli. Il mare è molto basso e calmo. Ci sono parchi giochi e sale giochi davvero a pochissima distanza anche l’uno dall’altro.

Si sta bene e ci si può rilassare veramente, cosa che serve a tutti noi. Se poi prenotiamo in questi tratti di zona anche il mare sarà incredibile. Quindi cosa chiedere di meglio? Anche a livello economico non è poi particolarmente cara, anzi. Se decidete di andare in albergo, quasi tutti propongo la soluzione con la pensione completa, non male vero?