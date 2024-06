Lazio, i 10 borghi medievali che devi visitare assolutamente

Vuoi fare una gita fuori porta diversa dal solito? Ecco i 10 borghi medievali che devi assolutamente visitare nel Lazio. Sono spettacolari.

Le belle giornate sono una buona scusa per andare a visitare dei posti bellissimi nella nostra Penisola. Confessiamolo quando è inverno difficilmente abbiamo voglia di uscire. Con la primavera e l’estate invece è l’esatto contrario vogliamo fare mille cose.

Ecco quindi che oggi ti vogliamo consigliare una gita nel Lazio per vedere dei bellissimi borghi medievali. Puoi in questo modo unire cultura e gastronomia, oltre al divertimenti della gita e dell’esplorazione. Quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e scopriamo quali sono.

Lazio, ecco 10 meraviglie che devi assolutamente vedere

Nella bellissima regione che si trova nel centro Italia ci sono tantissimi posti incredibili da visitare. Come non nominare Roma. E’ una città magica con mille posti da visitare perdersi. Noi però oggi ti vogliamo far conoscere che cosa c’è attorno a lei.

Si perché nel Lazio ci sono luoghi incredibili da visitare. Ecco ben 10 borghi medievali che possiamo trovare e visitare rimanendo senza parole.

Bagnaia . Si trovi in provincia di Viterbo. Troviamo Villa Lante che ha un giardino enorme, un luogo dove l’arte e la natura sono unite in un solo spazio. Da visitare assolutamente

Rocca di Papa. Borgo romantico e poetico che si trova nel Parco Nazionale dei Castelli Romani. Troviamo ville di ogni epoca e possiamo immergerci completamente nella storia.

Castel di Tora. Si trova sulle rive del lago del Turano. Possiamo godere di un panorama mozzafiato dall'eremo di San Salvatore.

Trevi nel Lazio. Tra i Monti Simbruini non possiamo non nominare questo borgo incantato. Il centro storico è molto particolare, tutto da visitare.

Collepardo. Si trova in provincia di Frosinone ed è un piccolo borgo che ti farà perdere il fiato, la bellezza è in ogni angolo.

Castel Gandolfo. Oltre ad essere la residenza estiva del Papa è un luogo magico che ci permette di staccare completamente dal tram tram della vita quotidiana e di goderci il paesaggio.

Zagarolo. Perfetta per conoscere la casa di Caravaggio è un luogo intrinseco di storia che non puoi non visitare e godere anche del buon cibo!

Civita di Bagno Regio. Ci troviamo in provincia di Viterbo ed è praticamente un museo a cielo aperto. Purtroppo al momento non è abitato.

Alatri. Le mura che circondano il centro della città sono da visitare ed ammirare, imponenti e bellissime.

. Le mura che circondano il centro della città sono da visitare ed ammirare, imponenti e bellissime. Ferentino. Piccolo borgo conosciuto per le sue fonti termali ma bellissimo da visitare. Luogo perfetto per rilassarvi.

Adesso che conosci tutti questi posti incredibili non puoi assolutamente evitare di andarli a visitare. Hai tutta l'estate davanti! Siamo certi che ti perderai nella storia e nella bellezza di questi luoghi.