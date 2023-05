Viaggia in treno | Secondo TopRail sono questi i migliori itinerari per questa estate 2023 – ViaggiNews.com

I viaggi in treno da non perdere: secondo TopRail sono questi i migliori itinerari per l’estate 2023. Tutte le informazioni utili.

Il treno è diventato un mezzo di trasporto sempre più popolare per i viaggi di piacere e le vacanze. Ecologico e soprattutto economico, viene scelto da un numero crescente di famiglie e gruppi di amici per spostarsi in un lungo e largo per l’Italia e per l’Europa.

Un viaggio in treno ha sempre il suo fascino, permette di conoscere da vicino il territorio che si visita, offre scorci emozionanti sul paesaggio circostante e lascia i passeggeri direttamente nei centri delle città, senza il fastidio delle trasferte dall’aeroporto o della ricerca faticosa del parcheggio.

Con i rincari delle tariffe degli aerei e il costo elevato della benzina, il treno è il migliore mezzo di trasporto per viaggiare. Grazie a questo successo, sono in crescita le destinazioni raggiungibili in treno e gli itinerari turistici. Proprio riguardo agli itinerari da percorrere in treno, TopRail ne ha segnalati alcuni imperdibili per l’estate 2023. Ecco dove andare e tutto quello che bisogna sapere.

Viaggi in treno, da TopRail i migliori itinerari per l’estate 2023

Lasciarsi ammaliare da meravigliosi paesaggi di mare, campagna, montagna, di città e borghi storici che scorrono davanti al finestrino. È la bellezza del viaggiare in treno e in particolare del percorrere spettacolari itinerari turistici comodamente seduti nella carrozza di un convoglio che porta verso una destinazione di vacanza.

I viaggi in treno per turismo stanno crescendo in modo esponenziale, grazie ai nuovi collegamenti e itinerari, ai servizi integrati con bus e nave, alla possibilità di portare la bicicletta con sé. Tutto all’insegna di un turismo sempre più consapevole e sostenibile, ma anche economico.

Se anche voi amate viaggiare in treno, allora non dovete perdervi questi fantastici itinerari segnalati da TopRail come i migliori per l’estate 2023. Sono itinerari di viaggio in Italia, percorribili con i convogli di Trenitalia, alla scoperta delle bellezze del nostro Paese. TopRail è il progetto di promozione del turismo ferroviario ideato dall’Union internationale des chemins de fer (UIC).

Gli itinerari

Negli itinerari proposti da TopRail c’è tanto mare ma non mancano i borghi storici e la montagna. Per soddisfare tutte le esigenze di vacanza. Tra le regioni d’Italia che offrono una vacanza completa tra mare e montagna, c’è l’Abruzzo. Qui potete percorrere in treno diversi itinerari che vanno dalla spettacolare Costa dei Trabocchi, recente protagonista al Giro d’Italia, fino alle montagne comprese tra il Gran Sasso e la Maiella.

Il treno regionale Trabocchi Line attraversa un percorso di 60 km che va da Francavilla a Mare fino a Termoli, in Molise, passando per Ortona, San Vito, Casalbordino e Vasto. Un percorso su uno dei tratti più belli e spettacolari della costa adriatica, con la lunga pista ciclopedonale, la Via Verde, che costeggia la ferrovia. In Abruzzo è possibile portare la bicicletta in treno gratuitamente.

Dal mare si passa alla montagna con l’itinerario che va da Sulmona a L’Aquila, risalendo la valle del fiume Aterno. Qui si ammirano le vette del massiccio della Maiella, del Velino, fino al Gran Sasso, in uno degli scenari montani più suggestivi. Lungo le tappe del viaggio, è consigliata la sosta a Raiano, dove un percorso di trekking che parte dalla stazione conduce alle Gole di San Venanzio e al vicino omonimo Eremo. Da non perdere la visita al Parco del Sirente-Velino e Grotte di Stiffe, raggiungibili a piedi o in bicicletta dalla stazione di San Demetrio Ne’ Vestini.

La Calabria offre due spettacolari itinerari sul mare da percorrere in treno. Il primo va da Lamezia a Rosarno e comprende l’intera Costa degli Dei, che va da Pizzo Calabro a Nicotera, nel tratto marittimo della provincia di Vibo Valentia. Lungo la costa si trova la famosa località di Tropea, che ha la sua stazione ferroviaria come le altre principali località balneari situate lungo l’itinerario (Vibo Marina, Briatico, Zambrone, Parghelia, Santa Domenica, Ricadi – per Capo Vaticano, Joppolo), facilmente raggiungibili in treno. I treni regionali che partono dalla Costa degli Dei, inoltre, arrivano fino a Reggio Calabria.

L’altro itinerario è più a nord, lungo la Riviera dei Cedri, sempre sul Mar Tirreno, da Sapri a Paola. In questo caso, si parte dalla Campania, si attraversa il tratto tirrenico della Basilicata con Maratea e si raggiungono le famose località di Praja, Diamante e Scalea, fino a Belvedere e Cetraro.

Segnaliamo, infine, l’itinerario lungo la Costa degli Etruschi in Toscana, con i treni regionali della Etruschi Line. In estate sono collegate le principali località della costa, tra lunghe spiagge, pinete, aree archeologiche e borghi storici. Con più di 50 treni regionali al giorno.