Proposte per viaggi di primavera: 5 mete da visitare tra natura e divertimento. Dove andare, tutte le informazioni utili.

Finalmente la primavera è arrivata, ci stiamo lasciando dietro gli ultimi strascichi dell’inverno, comunque mai troppo freddo. Le giornate si stanno allungando, il sole è tornato a splendere e le temperature miti invogliano a stare all’aria aperta e viaggiare.

Questo è il momento in cui si organizzano i grandi viaggi dell’estate ma anche le prime partenze di primavera, per le vacanze di Pasqua, uno dei tanti ponti che avremo nei prossimi mesi oppure per una lunga pausa prima delle ferie estive.

Quale sarà il vostro tipo di viaggio, quello che conta è rilassarsi e divertirsi in assoluta libertà. Quest’anno, infatti, non avremo quasi più alcuna restrizione dopo tre anni difficili di misure anti-Covid. Potremo andare quasi ovunque senza più obblighi di tamponi o vaccini. Attenzione, comunque, a verificare le regole di viaggio del Paese che visiterete.

La cancellazione delle restrizioni e il grande ritorno dei viaggi sta favorendo soprattutto il lungo raggio. Sono in forte aumento le richieste di viaggi a lunga distanza, in particolare per i paradisi esotici. È il momento di tornare nelle mete da sogno. Qui ve ne segnaliamo 5, tra natura e divertimento. Ecco dove andare.

Viaggi di primavera: 5 mete tra natura e divertimento

Per i vostri viaggi di primavera, vi proponiamo un anticipo dell’estate in 5 mete spettacolari, tra natura e divertimento.

Capo Verde. Una delle destinazioni esotiche più suggestive al mondo è l’arcipelago di Capo Verde, con le sue immense spiagge bianche bagnate dall’oceano turchese, le montagne impervie, i vulcani rossi, i villaggi colorati e panorami che vi lasceranno senza fiato. Qui potete lanciarvi in tante attività sportive, tra mare e montagna, kite surf e trekking, e divertirvi alla sera nei locali tipici delle isole.

Ibiza. Prima della folla estiva e del gran caldo, la primavera è l’ideale per visitare Ibiza, la città capoluogo con il suo centro storico di monumenti, fortificazioni e musei, senza dimenticare le aree naturali per lunghe e avvincenti escursioni. Dopo visite culturali e naturali, dedicatevi a shopping, aperitivo, cena e divertimento in uno dei tanti locali alla moda dell’isola. Naturalmente potete prendere il sole in spiaggia, mentre per il bagno in mare dovete aspettare la primavera inoltrata.

Fuerteventura. Le Isole Canarie sono un’ottima meta di viaggio per la primavera, per un anticipo d’estate, tra bagni di sole e di mare, anche se l’acqua è ancora un po’ fresca. Ali amanti dello sport e delle attività all’aria aperta è consigliata l’isola di Fuerteventura dove fare surf e windsurf, insieme a tante escursioni nel suo incredibile territorio vulcanico. Nelle parti più riparate dal vento potete prendere il sole in spiaggia. Non mancano i locali per il divertimento.

Kenya. Per gli amanti della natura selvaggia, il Kenya è la meta di viaggio di primavera. Avete una scelta straordinaria di parchi naturali dove fare safari ma anche di spiagge sconfinate dalla sabbia bianchissima. Da non perdere l’Amboseli National Park, con il Kilimangiaro. Se visitate Nairobi non perdetevi il Museo di Karen Blixen, la scrittrice di La Mia Africa.

Cuba. Infine, tra i viaggi esotici non può mancare la stupefacente Cuba, con gli edifici storici e le auto d’epoca dell’Avana, le spiagge paradisiache di sabbia impalpabile, con palme lussureggianti e il mare turchese caldo. Visitate anche le aree naturali, per escursioni emozionanti tra montagne e giungle rigogliose, come nella Valle di Viñales. Fuori L’Avana vistate la casa museo di Ernest Hemingway.