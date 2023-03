Quali caratteristiche deve avere un hotel per esser cosiderato 3 stelle?

Vi siete mai chiesti secondo quale criterio vengono date le stelle ad un albergo? Ecco le regole e le caratteristiche che una struttura ricettiva deve avere a seconda del numero di stelle.

Sarà capitato, purtroppo, a tutti di alloggiare in un albergo tre stelle e rendersi conto che non le valeva. Succede infatti che alcune strutture si fregino di avere doti e qualità che hanno perso nel tempo o hanno smesso di curare.

Già perché per avere una, due, tre, quattro o persino cinque stelle, un albergo deve rispettare alcune caratteristiche precise e rispondere a determinate qualità. Vediamo allora quali sono.

Come si decidono le stelle di un albergo?

Come abbiamo spiegato in apertura a determinare quante stelle ha un albergo sono le caratteristiche e i criteri che vengono rispettati. Dalla dimensione delle stanze, passando per l’accessibilità o la dimensione delle stanze. Nello specificio di un hotel a tre stelle i criteri, stabiliti a livello nazionale, che devono essere rispettati sono:

Servizio di ricevimento assicurato per almeno 16 ore sue 24

Personale notturno che può aiutare gli ospiti in caso di necessità

Servizio di custodia dei beni dei clienti

Se la struttura ha due o più piani deve esserci l’ascensore

Il personale deve conoscere almeno una lingua estera

In albergo deve esserci internet, ma anche un servizio fax e fotocopie

Per 12 ore deve essere attivo il servizio bar

L’albergo deve offrire la prima colazione in una sala comune o in camera

Le stanze devono essere pulite tutti i giorni (se il cliente vuole ovviamente)

Il cambio della biancheria per i soggiorni lunghi deve essere attivo 2 volte alla settimana

Il cambio degli asciugamani invece deve avvenire tre volte alla settimana

Le camere devono avere il bagno privato ed essere, la doppia, almeno 14 metri quadrati.

In camera deve esserci il telefono, la cassetta di sicurezza e la televisione

In bagno deve esserci il phon

Questo, almeno è quanto accade in Italia. Anche in altre regioni e stati europei i criteri di assegnazione delle stelle agli Alberghi è considerato più o meno simile. Chiaramente, più le stelle aumentano, più i criteri salgono. Questo, va detto, non assicura che l’albergo sia bellissimo. Si possono anche rispettare tutti i criteri necessari, ma in realtà offrire una struttura con un design vetusto o poco interessante. Meglio sempre controllare anche le foto prima di prenotare insomma!