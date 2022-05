Cosa non deve mai mancare in albergo: occhio prima di prenotare in estate

Qual è quell’elemento che in una stanza d’albergo non deve mai mancare? Soprattutto se state prenotando per le ferie estive? Il condizionatore! Ecco perché.

Sono moltissimi gli italiani che in questi giorni stanno prenotando per le ferie. Scegliere la meta per la prossima vacanza estiva può essere complicato visto che ci sono tantissime località tra cui scegliere. Ma non meno importante è la scelta dell’albergo e della stanza. Fra le tante cose da controllare ce n’è una che è cruciale e che troppo spesso viene data per scontata.

Al momento delle prenotazione del vostro albergo e, più precisamente della tipologia di stanza, non potete dimenticarvi di controllare i servizi. Dopo aver optato per un soggiorno a mezza pensione che, come vi abbiamo raccontato è il must dell’estate 2022, dovreste controllare se in camera c’è il wi-fi, il phon, la doccia, ma soprattutto il condizionatore.

Condizionatore estate 2022: perché deve esserci in albergo?

L’argomento condizionatore in camera è molto dibattuto. Ci sono tante coppie che si trovano divisi tra chi lo vorrebbe tenere sempre acceso e chi no. Tuttavia, rispettando sempre i dettami e le regolamentazioni per il dispendio energetico, quando si va in vacanza è sempre meglio avere il condizionatore o, almeno, il deumidificatore. Perché?

Controllare che la stanza dell’albergo che avete prenotato sia dotata di condizionatore è molto importante per svariati motivi. Quando si parte per una vacanza e si paga per un hotel si esige, giustamente, che la stanza sia dotata di tutti i comfort del caso. Fa piacere aver magari il bollitore in stanza per godersi una bevanda calda prima di dormire o appena svegli. Oppure si gradisce trovare qualche cuscino in più tra cui scegliere. E sicuramente gradirete avere la possibilità di rinfrescare la stanza con il condizionatore prima di andare a dormire o durante la notte. Non è piacevole infatti soffrire il caldo e l’umidità, soprattutto quando si è nel letto. Se poi si sceglie una località molto afosa avere un po’ di fresco in camera potrebbe essere l’unica soluzione per riuscire a dormire.

Per altro, visto che è attivo il bonus condizionatori sempre più realtà aziendali o alberghiere possono finalmente dotarsi di questo dispositivo senza dover incorrere in spese troppo elevate.

Ecco perché tra le tante cose da controllare prima di prenotare la vostra camera d’albergo, fare un check che sia presente il condizionatore (non un ventilatore sia chiaro) è fondamentale!