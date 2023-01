Proposte di viaggio: i borghi d’inverno, questi sono i luoghi magici da visitare. Dove andare per vivere esperienze da sogno.

Imbiancati dalla neve, circondati da romantiche e malinconiche nebbie, sferzati dal vento o battuti dal mare in burrasca, i borghi in inverno sono un autentico spettacolo da vedere. Se le condizioni meteorologiche non sono troppo estreme, naturalmente.

Scrigni d’arte e di piccoli grandi gioielli della nostra storia, custodi di tradizioni antiche, usanze popolari, leggende mitiche e golose specialità gastronomiche, i borghi sono un patrimonio culturale e paesaggistico unico al mondo. Da preservare e valorizzare, anche e soprattutto con le nostre visite.

Il territorio italiano, da Nord a Sud, è disseminato di borghi stupendi, ognuno con le proprie peculiarità, la propria storia e cultura, la propria natura particolare. Visitandoli si imparano tate cose sull’Italia e sulle nostre usanze più antiche, anche quelle dimenticate.

Vi abbiamo già segnalato tante proposte di viaggio per i borghi italiani e mai ci stancheremo di farlo. Qui vogliamo segnalarvi alcuni borghi meravigliosi da visitare assolutamente questo inverno.

Borghi d’inverno, questi sono i luoghi magici da visitare

Che siano in collina o sul mare, arrampicati su montagne o scogliere scoscese, circondati da alberi e coltivazioni o distesi su ampie pianure, i borghi italiani hanno tanto da mostrare e tanto da raccontare. Qui vi proponiamo una nostra selezione sui borghi da visitare questo inverno, per i vostri viaggi in giro per l’Italia, alla scoperta delle meraviglie del nostro territorio. Ecco dove andare.

Castelmezzano. Questo borgo offre uno scenario unico e spettacolare, che non si trova da altre parti. Arrampicato sulle montagne della Basilicata, è adagiato su un avvallamento di un costone roccioso e di notte con le luci accese sembra un vero presepe. Se avete la fortuna di vederlo imbiancato dalla neve, allora lo spettacolo sarà incredibilmente strepitoso. Stiamo parlando di Castelmezzano, borgo delle Dolomiti Lucane in provincia di Potenza. Oltre alle bellezze architettoniche del luogo, tra edifici storici, chiese antiche e monumenti, non dovete perdervi le escursioni in questo fantastico territorio.

Rocca di Papa. Per una gita fuori Roma, ai Castelli Romani, consigliamo di visitare in inverno il pittoresco borgo di Rocca di Papa. Qui potete arrivare anche con il treno che Trenitalia organizza proprio per raggiungere i Castelli Romani, alle volte viene proposto anche il viaggio con il treno storico. Il borgo di Rocca di Papa è arrampicato sui Colli Albani, alle pendici del Monte Cavo. Ha una storia antica e tanti monumenti da visitare, a cominciare da quelli legati alla famosa famiglia dei Colonna. Da non perdere le specialità della cucina locale, tipica romana.

Antagnod. Sulle Alpi della Val d’Aosta dovete visitare questo borgo che sembra uscito da una favola di montagna. Antagnod è arrampicato sui ripidi declivi della Valle d’Ayas, ben 1.710 metri di altitudine. Tra chiesette tipiche e baite in legno offre una vista romantica e indimenticabile sul suo centro abitato e sul magnifico Monte Rosa che si staglia all’orizzonte. Qui potete anche sciare, sulle vicine piste del comprensorio Monterosa Ski.

Polignano a Mare. Questo caratteristico borgo di mare è molto visitato in estate, per la sua splendida spiaggia stretta tra le rocce della baia cittadina e il suo splendido ristorante e hotel nella roccia. A Polignano a Mare, in provincia di Bari, dovete venire anche in inverno. Perché è in questa stagione che il mare si mostra in tutto il suo spettacolo con onde maestose e impressionanti. Da visitare le splendide chiese di pietra bianca, in stile romanico pugliese.

Altri borghi da non perdere

Vernazza. Se vi piacciono i borghi sul mare in inverno, allora non potete non andare alle Cinque Terre. In questa stagione meno affollate di turisti, con i panorami mozzafiato sul mare tutti per voi. Tra i meravigliosi borghi di casette colorate sul mare, consigliamo in particolare quello di Vernazza. Qui, con il piccolo promontorio che si staglia sul mare, dove sorge il Castello e torre dei Doria, avete una vista privilegiata sulla costa e potete ammirare da vicino le onde che sferzano il porticciolo.

Bagno di Romagna. Infine, un incantevole borgo del Centro Italia, circondato da un meraviglioso paesaggio naturale e perfino prestigiosa località termale, Bagno di Romagna. A ridosso dell’Appennino Tosco-romagnolo, immerso nel Parco delle Foreste Casentinesi, Bagno di Romagna è da poco entrato nella lista dei Borghi più belli d’Italia. Da vedere la bella chiesa romanica di Santa Maria Assunta, insieme al Palazzo del Capitano. Non può mancare, poi, la sosta alle terme.