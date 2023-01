5 consigli per vivere il 2023 all’insegna della gioia: le parole di Sadhguru

Volete sapere come iniziare il 2023 al meglio e con i giusti buoni propositi? Ci ha pensato Sadhguru che ha regalato 5 consigli per vivere un nuovo anno all’insegna della gioia.

Ci siamo, il 2023 è iniziato e se state cercando un modo per iniziarlo al meglio sappiate che diversi saggi provenienti un po’ da tutto il mondo hanno trovato delle idee e dei suggerimenti piuttosto interessanti.

Vi avevamo già parlato di Sadhguru e oggi torniamo a scoprire la sua filosofia orientale e dal sapore così lontano e mistico per quelli che, secondo lui, sono i 5 consigli per un anno gioioso e felice. Siete pronti a provarli?

Chi è Sadhguru

Se non vi ricordate o non conoscete Sadhguru sappiate che è un maestro yogi amatissimo da tutti, ma anche da tantissime star del calibro di Will Smith, Robbie Williams o Fabio Volo. Ha fondato la Isha Foundation per offrire lezioni di yoga a tutte le persone del mondo e condividere saggezza ed esperienze spirituali intense al fine di rinnovare il nostro spirito.

I consigli per vivere un 2023 all’insegna della gioia

E così arrivano i 5 consigli di Sadhguru per iniziare l’anno e vivere 365 giorni all’insegna della gioia.

Scegli 3 cose che ti renderanno un essere umano meraviglioso. Secondo il famoso maestro Sadhguru ognuno di noi può essere una persona splendida e per diventarlo dobbiamo solamente volerlo. Il consiglio è scrivere tre caratteristiche che, secondo voi, fanno parte del carattere di una persona meravigliosa e iniziare a farle proprie. Sorridi a 3 sconosciuti. Durante una giornata spesso sorridere è complicato. Nonostante sia un’attività così facile e semplice, spesso passa in secondo piano. Provare a regalare un sorriso a 3 persone che non si conoscono incontrate per strada è un’ottimo modo per portare luce. Vivi in modo che le persone sentano la tua mancanza. Sadhguru parla di vivere la propria esistenza facendo sì che le persone siano felici di averci intorno e, soprattutto, sentano la nostra mancanza quando non ci saremo più. Come? Aiutando a migliorare se stessi. Ogni sera chiediti se ciò che hai fatto ha valore. Secondo il guru ogni sera, a fine giornata, dovremmo chiederci se ciò che abbiamo fatto oggi, se fosse l’ultimo giorno della nostra vita, abbia o meno valore. Rilassati e ridi. Un insegnamento importante riguarda il fatto di non dimenticare l’importanza di ridere e sorridere, spesso non prendendosi nemmeno troppo sul serio. Il suggerimento? Fai cose che pensi non siano importanti e non fare cose che invece pensi siano importanti.

Ecco allora 5 insegnamenti preziosi di Sadhguru che potremmo provare a mettere in pratica per vivere più felici e per cercare di rendere la nostra vita più speciale! Che ne dite? Ci proviamo?