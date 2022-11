Le occasioni per volare low cost: arriva la Cyber Week di Ryanair, tante offerte da non perdere. Tutte le informazioni utili.

Con il Black Friday e il Cyber Monday, tornano le grandi offerte di voli super scontati di Ryanair. Conoscerete già a Cyber Week, la promozione da non lasciarsi sfuggire.

La settimana di sconti sui voli di Ryanair inizierà il prossimo lunedì 21 novembre e durerà fino al lunedì seguente, 28 novembre. Ben 8 giorni di offerte da prendere al volo.

Per approfittare della promozione, Ryanair invita a iscriversi alla Cyber Week. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Arriva la Cyber Week di Ryanair, tante offerte da non perdere

Per poter usufruire della settimana di sconti sui voli di Ryanair, che partiranno dal Cyber Monday del 21 novembre con la Cyber Week, la compagnia aerea low cost invita gli utenti a iscriversi alla promozione.

Basta inserire il proprio indirizzo email nell’apposito box e si riceveranno tutte le informazioni utili, insieme alla segnalazione delle migliori offerte. Un modo per essere sempre aggiornati sulla promozione, ricevere in anteprima le offerte e accedere anche al programma di offerte esclusive. Un’opportunità da non perdere.

Con l’iscrizione alla Cyber Week, oltre alle offerte in anteprima e in esclusiva, riservate agli iscritti, gli utenti entreranno a far parte della base degli abbonati di Ryanair e saranno informati anche in futuro sulle altre promozioni della compagnia aerea.

È vero, si tratta dell’iscrizione all’ennesima newsletter promozionale, tra le tante che già inondano la nostra casella postale, ma in tempi di inflazione, caro vita e soprattutto crollo delle tariffe convenienti sui voli low cost potrebbe essere una buona opportunità.

Nel frattempo, Ryanair ha lanciato nuove rotte in partenza dagli aeroporti italiani, una nuova promozione di voli low cost per l’estate 2023 e un’offerta da prendere subito per voli scontati in partenza da Torino verso le principali città italiane ed europee, per un citybreak invernale. Trovate tariffe molto vantaggiose, anche per voli a soli 8 e 10 euro a tratta. Prezzi che ormai cono una rarità. La promozione sui voli da Torino scade lunedì 21 dicembre.

Nel frattempo, se volete essere trai primi ad aggiudicarvi le prossime offerte della Cyber Week di Ryanair, vi segnaliamo la pagina del sito web ufficiale della compagnia aerea dove fare l’iscrizione: www.ryanair.com/it/it/lp/iscriviti