I luoghi che vi lasceranno pieni di meraviglie: ecco i borghi sul mare più suggestivi dove andare a Natale. Tutte le informazioni utili da conoscere.

È il momento giusto per pensare al Natale e organizzarsi tra viaggi e gite in giro per l’Italia, alla scoperta di città d’arte, borghi storici, presepi e antiche tradizioni delle feste.

Il nostro territorio ha un’offerta vastissima di arte, storia, paesaggi naturali e tanti luoghi pittoreschi che a Natale diventano magici. Tra le luminarie scintillanti, addobbi natalizi e la luce dorata del sole al tramonto nel pomeriggio, questi luoghi vi lasceranno con lo sguardo pieno di meraviglia.

Quando si tratta del Natale e di borghi storici, il primo pensiero è quello di vistare i caratteristici centri di montagna o collina. Paesini che in inverno sembrano dei presepi, tra luci colorate, casette tipiche e neve.

Avete mai pensato, invece, di andare al mare? In inverno il mare è bellissimo, romantico e selvaggio. Lungo la nostra Penisola trovate una infinità di borghi marinari che a Natale si trasformano in luoghi da favola. Ecco i posti che non potete perdervi

I borghi sul mare più suggestivi dove andare a Natale

Vi proponiamo una selezione di borghi sul mare da visitare a Natale in Italia. Luoghi che nella luce tenue dell’inverno e con le luminarie natalizie diventano magici. Per un viaggio tra le bellezze conosciute e meno conosciute del nostro territorio.

Manarola (Liguria). Tutti i borghi delle Cinque Terre sono bellissimi in ogni stagione dell’anno, anche a Natale. Il più caratteristico, però, è sicuramente Manarola, per le sue case colorate arrampicate sulla roccia a picco sul mare. Di notte con le luci sembra un presepe. Non solo, qui ogni anno viene acceso il presepe luminoso più grande del mondo, sulla collina antistante il centro abitato.

Sirolo (Marche). Lungo la bella Riviera del Conero, da visitare anche in inverno, a Natale dovete fermarvi a visitare il borgo marinaro di Sirolo. Un vero gioiello che con i suoi vicoli stretti, gli edifici in pietra risalenti al Medioevo e le casette mediterranee diventa un incanto con le luminarie natalizie. La vista sul Mare Adriatico e il Monte Conero dalla terrazza panoramica della piazza principale vi lascerà senza fiato.

Cesenatico (Romagna). Più cittadina che borgo, ma la zona del porto canale di Cesenatico, progettato da Leonardo da Vinci, vi farà vivere l’atmosfera tipica del borgo marinaro. Qui, tra casette colorate potete passeggiare sulle banchine e fermarvi nei locali tipici per l’aperitivo o la cena. Soprattutto, ammirerete lo splendido Presepe della Marineria di Cesenatico che ogni anno viene allestito su storiche barche in legno sul canale, con figure a grandezza naturale.

Santa Margherita Ligure (Liguria). Un altro incantevole borgo ligure, con le sue case colorate affacciate sul mare. Santa Margherita Ligure a Natale è particolarmente suggestiva per il mercatino natalizio allestito sul lungomare, tra bancarelle con prodotti tipici e luminarie che si riflettono sulle onde del mare.

Porto Ercole (Toscana). Questo caratteristico borgo, che sorge sul promontorio del Monte Argentario, tra case colorate, fortezze, rocce e palazzi storici, diventa un vero luogo incantevole a Natale. Le luci delle case e le luminarie natalizie lo trasformano in un presepe affacciato su una baia, con mille riflessi sull’acqua. L’inverno, poi, è il momento giusto per visitarlo, senza la ressa estiva dei turisti, passeggiando lungo caratteristico sentiero Caravaggio.

Ischia (Campania). Napoli e le isole del suo meraviglioso Golfo acquistano una magia tutta particolare a Natale, tra vivacità della festa e luci sfumate d’inverno. Ischia è sicuramente l’isola da vistare, tra le tipiche casette dei pescatori, i porticcioli, i vicoli e la magia del Castello Aragonese illuminato a festa. Chissà che ci scappi anche un bagno in mare, tra le sorgenti calde delle Fumarole.

Procida (Campania). Concludiamo questa selezione dei borghi sul mare da vistare a Natale con Procida. Altra stupenda isola del Golfo di Napoli. Con il caratteristico borgo marinaro di Corricella, dal porticciolo antico e le case coloratissime, e l’antico castello dell’antica Terra Murata, l’isola è un luogo semplicemente meraviglioso e poco affollato in inverno. Con l’illuminazione e gli addobbi natalizi diventa ancora più bello. Inoltre. Procida è Capitale Italiana della Cultura 2022.