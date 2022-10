Quali sono i ponti e le festività del 2023 utili per organizzare un viaggio?

Ecco per voi il calendario aggiornato con tutti i ponti e le festività del 2023 per organizzare una super vacanza!

Non nascondiamoci dietro ad un dito. Abbiamo appena finito le ferie estive e già stiamo pensando a quando potremo partire per il prossimo viaggio!

Ebbene, noi siamo qui apposta e abbiamo cercato per voi tutti i ponti e le festività del 2023 da poter sfruttare per partire e raggiungere qualche meta esotica o grande capitale europea da visitare!

I giorni di vacanza del 2023

Sapere i ponti e le festività del 2023 non è solo utile per immaginare quando riposarsi, ma anche per organizzare con largo anticipo una vacanza. Avere la possibilità di prendersi le ferie prima di tutti oppure di prenotare diversi mesi prima l’alloggio e gli spostamenti, spesso significa anche risparmiare. Muovendosi per tempo, infatti, si possono trovare molte offerte e promozioni da sfruttare.

Ecco allora che il calendario delle vacanze del 2023 diventa fondamentale! Vediamolo insieme:

1 Gennaio 2023 : brutte notizie, cade di domenica. Quindi molti dovranno tornare a lavorare già il giorno dopo.

: brutte notizie, cade di domenica. Quindi molti dovranno tornare a lavorare già il giorno dopo. 6 Gennaio 2023 : la situazione migliora alla Befana visto che cade di venerdì. In questo caso un bel weekend lungo alla scoperta di qualche capitale europea non ve lo può togliere nessuno.

: la situazione migliora alla Befana visto che cade di venerdì. In questo caso un bel weekend lungo alla scoperta di qualche capitale europea non ve lo può togliere nessuno. Pasqua 9 aprile 2023 e Pasquetta lunedì 10 aprile .

. 25 Aprile 2023 : questa festività cade di martedì! Perfetta per allungare il weekend precedente e aggiungere non uno, ma ben due giorni!

: questa festività cade di martedì! Perfetta per allungare il weekend precedente e aggiungere non uno, ma ben due giorni! 1 Maggio 2023 : la Festa dei lavoratori cade di lunedì! Complice l’arrivo della bella stagione potreste anche pensare di fare un weekend lungo di mare prima di tutti non vi pare?

: la Festa dei lavoratori cade di lunedì! Complice l’arrivo della bella stagione potreste anche pensare di fare un weekend lungo di mare prima di tutti non vi pare? 2 Giugno 2023 : signori e signore cade di venerdì! Anche questa volta si parla di fine settimana allungato

: signori e signore cade di venerdì! Anche questa volta si parla di fine settimana allungato 15 agosto 2023 : a Ferragosto generalmente siamo tutti in vacanza, ma per chi non lo fosse sappiate che cade di martedì!

: a Ferragosto generalmente siamo tutti in vacanza, ma per chi non lo fosse sappiate che cade di martedì! 1 Novembre 2023 : un mercoledì, diciamo che più che un ponte lungo si può organizzare una giornata di riposo, magari ad ammirare il fenomeno del foliage!

: un mercoledì, diciamo che più che un ponte lungo si può organizzare una giornata di riposo, magari ad ammirare il fenomeno del foliage! 8 Dicembre 2023 : l’Immacolata è il momento giusto per ammirare i mercatini di Natale e visto che cade di venerdì il weekend lungo è assicurato!

: l’Immacolata è il momento giusto per ammirare i mercatini di Natale e visto che cade di venerdì il weekend lungo è assicurato! 25 Dicembre e 26 dicembre 2023 : lunedì e martedì, perfetti per chi vuole trascorrere le vacanze di Natale al caldo!

: lunedì e martedì, perfetti per chi vuole trascorrere le vacanze di Natale al caldo! 31 Dicembre 2023: l’ultima festività dell’anno cade di domenica

Preparate la valigia

Questi sono quindi tutti i ponti e le festività del 2023. Ora non vi resta che cercare le offerte migliori e partire!