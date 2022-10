Viaggia a Natale quasi gratis: dove andare spendendo poco per i voli

L’occasione: Viaggia a Natale quasi gratis, ecco dove andare spendendo poco per i voli. Tutte le informazioni da non perdere.

Stanno uscendo offerte imperdibili per viaggiare a Natale. Le compagnie aeree stanno pubblicando il loro piano di voli aggiornato per le mete classiche di vacanza, insieme a tante offerte da prendere subito.

Qui, in particolare, vi segnaliamo l’offerta di Volotea per l’aeroporto di Torino. Tra nuovi voli e riattivazioni di tratte. Le proposte per partire durante le feste, verso mete di vacanza in Italia e in Europa.

Occasioni da non perdere e di cui approfittare subito, prima che vadano a ruba. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Viaggia a Natale quasi gratis: i voli di Volotea per le feste

Se viaggiate da Torino o dal Nord Ovest d’Italia e state pensando alle vacanze di Natale, tenete d’occhio le offerte di Volotea, con tante nuove proposte sia di collegamenti che prezzi vantaggiosi.

La compagnia aerea spagnola low cost ha da poco comunicato la sua programmazione per l’aeroporto di Torino in vista del periodo natalizio. Volotea aprirà un nuovo collegamento con l’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi. I voli partiranno dall’8 dicembre, con due frequenze a settimana.

Inoltre, sarà riattivata la tratta da Torino a Palermo, sempre dall’8 dicembre, con tre voli a settimana. Come riporta TTG Italia.

Con i due nuovi collegamenti, le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Caselle saliranno a 8 in totale. Oltre a Parigi e Palermo, infatti, la compagnia area parte da Torino con i voli per Cagliari, Lampedusa, Napoli, Olbia, Pantelleria e Atene.

Non mancheranno, poi, le offerte di Volotea, dalle promozioni a 9 euro a quelle a 15 e 19 euro, sempre comunque convenienti. Tenete d’occhio il sito web della compagnia aerea per essere sempre aggiornati sui voli scontati e prenotare il vostro per tempo.

Invece, per chi vuole prenotare in anticipo già per le vacanze estive 2023, segnaliamo i voli già in vendita di EasyJet, per l’Italia e l’Europa.

Infine, vi ricordiamo anche i 5 trucchi geniali per spendere pochissimo a Natale per voli e hotel.