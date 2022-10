I 5 trucchi geniali per spendere pochissimo a Natale per voli e hotel

Come fare per spendere poco per i viaggi di Natale? Ecco 5 trucchi per andare in vacanza con pochissimo!

Che bello il Natale! Le lucine colorate che addobbano le città, i mercatini dove girare per cercare il regalo perfetto, le leccornie da mangiare e poi le vetrine dei negozi scintillanti e soprattutto quella magica atmosfera. Tutto bello, vero? Peccato per il portafoglio. Già perché andare fuori a Natale è un salasso per il conto in banca. I prezzi salgono vertiginosamente da inizio dicembre. E sembra impossibile risparmiare. Ma siamo sicuri che sia così?

Con attenzione, flessibilità e seguendo i nostri consigli riuscirete a partire nel periodo natalizio senza spendere troppo. Anzi addirittura spendendo pochissimo. Certo non dovete prendere l’aereo con l’orario più comodo e dovete avere una buona dose di adattamento. Se avete questo spirito allora ecco a voi i 5 consigli per risparmiare e partire a Natale.

I 5 trucchi semplici per risparmiare sui viaggi di Natale

Diciamolo a Natale ogni città è più bella. E poi ce ne sono alcune che a Natale diventano davvero magiche. Questo è dunque il momento migliore per poter andare a vedere anche quelle città che non godono di troppa celebrità. Anzi proprio a Natale ci sono città che vengono addobbate in maniera così spettacolare da lasciare stupefatti. E non sono le solite note.

E già questo vi dovrebbe bastare per capire come risparmiare a Natale. Ossia uscire dal solito e andare alla scoperta di qualcosa di diverso. E se proprio non volete rinunciare a certe cose, vi suggeriamo come spendere meno. Ecco dunque i 5 trucchi geniali per spendere pochissimo a Natale.

Prenotare per tempo

Andare nelle città meno note

Partire nei giorni di festa

Bagaglio tattico

Alloggio meglio una casa

Arriva prima per risparmiare sui voli e hotel

Organizzarsi per tempo vuol dire risparmiare. I prezzi di aerei e degli alberghi subiscono un’impennata verso l’alto mano a mano che ci si avvicina alla data. Difficilmente a Natale possiamo sperare in qualche offerta dell’ultimo minuto. Non che non ci siano, ma bisogna essere molto fortunati. In linea di massima infatti l’aereo che oggi costa 40 euro, già a novembre costerà quasi il doppio. Per non parlare dei voli intercontinentali per i quali prenotare in anticipo è d’obbligo. Conviene dunque pensarci con anticipo alle vacanze di Natale e prenotare hotel e aerei. Tenete a mente che moltissimi hotel offrono la cancellazione gratuita e per i voli c’è il cambio data spesso gratis.

Dove andare a Natale per risparmiare

Le città più iconiche del Natale come New York, Londra o Parigi sono meravigliose da visitare, ma certo carissime. La buona notizia è che ci sono altrettante città stupende da vedere sotto le vacanze di Natale che costano, molto, ma molto meno. Zagabria ad esempio ospita uno dei mercatini di Natale più belli d’Europa – tanto da aver vinto varie competizioni durante gli anni – ed è una città molto economica. Altra città spettacolare – tutto l’anno speciale a Natale – è Budapest. Addobbi bellissimi, terme e prezzi davvero contenuti. Alta meta è Cracovia: città davvero suggestiva e molto low cost.

Quando conviene partire a dicembre

Ed ecco la famosa flessibilità e adattamento di cui parlavamo prima. Se volete risparmiare dovete essere pronti a partire fuori dai giorni canonici. Prima di Natale i giorni infrasettimanali sono quelli più economici, durante le feste invece sono i giorni di festa quelli che costano meno e spesso anche negli orari – diciamolo – più scomodi. Partire la sera del 25 dicembre ad esempio vi costerà meno che partire il 23 dicembre. Così come tornare il 1 gennaio anziché il 2. Insomma qualche sacrificio val bene il conto in banca.

Siate furbi con il bagaglio

Le compagnie low cost fanno pagare caro il bagaglio. Dunque se volete davvero spendere poco limitate a poche cose quello che volete portare con voi. Magari con qualche trucchetto tattico – e legale – riuscirete a portare in cambina qualche vestito in più o acquistando un bagaglio da stiva in 2 abbattete i prezzi. Se state attenti all’andata, potete poi lasciarvi più andare al ritorno riempiendo il trolley con i regalini da riportare a casa.

Dove alloggiare per spendere poco a Natale

Questa regola vale sempre, ma a Natale soprattutto. A meno di offerte particolarmente allettanti alloggiare in un appartamento anziché in un hotel vi farà risparmiare. Mangiare fuori a pranzo e a cena infatti influisce pesantemente sul vostro budget delle vacanze. Soprattutto a Natale che la bancarelle dei mercatini offrono leccornie di ogni tipo vi ritroverete a mangiare spesso tante piccole cose. Vi sembrerà di spendere poco, ma poi alla fine invece avrete speso di più.

Spendere pochissimo a Natale è dunque possibile. Certo non saranno le vacanze più low cost della vostra vita, ma seguendo questi trucchi vi garantiamo che risparmierete parecchio.