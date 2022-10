Tutto quello che bisogna sapere sui voli low cost: partono le vendite per l’estate 2023, ecco le primissime offerte da non perdere. Le informazioni utili.

Se state già pensano alle vacanze dell’estate 2023 fate bene, perché stanno uscendo le nuove offerte di voli low cost da prenotare adesso.

Solitamente, le compagnie aeree anticipano di diversi mesi le vendite dei loro voli. Quasi un anno prima si possono già acquistare voli per vacanze o qualunque altro tipo di viaggio. Spesso questo accade con le nuove tratte, per promuoverle.

Mentre è in chiusura la stagione estiva del trasporto aereo, vengono promosse e vendute le tratte per la stagione estiva del prossimo anno.

Qui, in particolare, vi segnaliamo le nuove offerte di voli per l’estate 2023 di EasyJet. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli low cost, partono le vendite per l’estate 2023: le primissime offerte da non perdere

Da alcuni giorni sono stati messi in vendita da EasyJet i voli low cost per la stagione estiva 2023. Sono i voli che saranno effettuati nel periodo tra il 9 maggio e il 30 settembre 2023. Per l’Italia i voli saranno diretti verso 70 destinazioni in 18 Paesi.

Nel nostro Paese, inoltre, EasyJet ha confermato le tre basi di Milano Malpensa, Napoli e Venezia anche per l’estate 2023. Da questi aeroporti partiranno voli verso le principali mete di vacanza in Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Come riporta TTG Italia.

Tante sono le occasioni per la prossima estate che trovate già disponibili sul sito web di EasyJet. Dovete solo trovare il viaggio che fa al caso vostro. In partenza da Milano Malpensa sono in offerta voli a meno di 20 euro a tratta per le più belle mete di vacanza, come Cipro, Malaga, le Isole Baleari, Porto, la Grecia e le grandi città europee come Londra e Parigi.

Nel frattempo, per quanto riguarda la prossima stagione invernale, EasyJet aprirà un nuovo collegamento tra Milano Malpensa e Madeira, in partenza dal 4 dicembre. Mentre ritornerà nei mesi di dicembre e gennaio il volo diretto da Malpensa a Rovaniemi, in Finlandia, dove si trova il Villaggio di Babbo Natale. Il collegamento diretto era stato aperto da EasyJet nel dicembre 2021.