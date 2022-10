Vivere una fiaba: i posti delle fiabe Disney che esistono davvero

I luoghi dove sono state ambientate le più famose fiabe della Disney. Dove andare per sentirsi una principessa

I cartoni animati della Disney ci hanno fatto sognare, ridere e commuoverci. E ci hanno fatto immaginare luoghi spettacolari di borghi e castelli incantati. Ma questi luoghi che abbiamo visto sullo schermo esistono davvero o per lo meno esiste qualcosa di molto simile a cui gli autori Disney si sono ispirati.

I posti delle fiabe Disney infatti esistono davvero e si trovano sparsi per il mondo, con una cospicua presenza in Europa. Se avete voglia di sentirvi una principessa e di vivere una fiaba, o anche solo di vedere con i vostri occhi la magia prendere forma questi sono i 3 luoghi dove dovete andare.

I luoghi da fiaba della Disney: dove si trovano i posti dei cartoni animati

La magia della Disney non si ferma all’infanzia, ma ci accompagna per tutta la vita. Impossibile infatti vedere un castello e non pensare alla fiaba della Bella Addormentata o vedere un borgo e non pensare a Belle che passeggia canticchiando ‘Bonjour’. E che la magia non si fermi allo schermo ce ne accorgiamo quando vediamo che quei posti esistono davvero.

I disegnatori della Disney infatti hanno preso ispirazione da dei luoghi reali per creare le scenografie e le location che ci hanno poi ammaliato. E dopo aver sognato davanti alla tv potete ora andare a vedere questi luoghi da sogno. Ecco dove si trovano

Il castello di Biancaneve

Il villaggio de La Bella e la Bestia

Il castello della Bella Addormentata bel bosco

In Germania il castello delle fiabe

E’ il più scenografico, probabilmente il più bello e quello che più di tutti da il senso della fiaba. E non è un caso che sia stato proprio questo castello ad ispirare il logo della Disney, quello che vediamo ad inizio di ogni film e quello riprodotto nei parchi a tema. Ed è sempre questo castello che è stato scelto per ispirare la fiaba più identificativa della Disney, Biancaneve.

Ci troviamo in Germania, in Baviera, non distante dal confine con l’Austria. Qui si trova il castello di Neuschwanstein costruito alla fine del 1800 su uno sperone di roccia che domina tutta la valle circostante. Con le sue torri spicca da lontano e attira ogni migliaia di visitatori.

Riquewihr, il villaggio de La Bella e la Bestia

Quando Belle la protagonista de La Bella e la Bestia passeggia con il suo paniere in mano per il villaggio canticchiando ‘Bonjour’ possiamo ammirare un villaggio con le tipiche case a graticcio. Questo posticino così incantevole esiste davvero e si trova in Alsazia. E’ il borgo di Riquewihr soprannominato il paese delle fiabe. Questo piccolo borgo sembra davvero incantato e fuori dal tempo.

Girando per il borgo si possono ritrovare vari elementi ripresi poi nel cartone come la fontana dove Belle si siede a leggere o la torre campanaria. Ogni angolo di questo villaggio è curato nei dettagli con balconi pieni di fiori e boulangerie con i tavolini all’esterno. Il castello invece che ha ispirato la residenza de la ‘Bestia’ è il castello di Chambord nella Valle della Loira, uno dei più belli e famosi di questa splendida regione.

Il castello della Loira per la Bella Addormentata nel Bosco

Nella Valle della Loira in Francia i castelli si susseguono e sono una più bello dell’altro. Una regione unica al mondo dove rifarsi gli occhi con costruzioni impetuose e bellissime. Una di queste è il castello d’Usse. La sua posizione è spettacolare: sui margine del fiume Indre vicino alla foresta di Chinon.

Si tratta di un castello in cui convivono elementi gotici e rinascimentali e la sua prima costruzione risale all’anno 1000. Nel corso dei secoli molti personaggi della lettatura e delle arti hanno soggiornato in questo castello trovandovi ispirazione. Fra questi Charles Perrault che si ispirò proprio alle fiabe del castello per scrivere La Bella Addormentata nel Bosco.

Se volete sentirvi in una fiaba Disney dovete andare in uno di questi 3 luoghi e come per magia vi sentirete al centro di un storia fra principesse e principi.