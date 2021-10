Guida di Riquewihr, il borgo dell’Alsazia e della Bella e la Bestia- Le informazioni utili.

Riquewihr è un incantevole paesino dell’Alsazia, in Francia, che ha ispirato i disegnatori Disney per il villaggio del cartone animato “La Bella e la Bestia“. Si tratta di un pittoresco paesino medievale, con case colorate a graticcio. Visitarlo è come fare un tuffo in un’altra epoca. Riquewihr è inserito nell’elenco dei più bei villaggi di Francia (Les Plus Beaux Villages de France).

Il paesino, di poco più di 1.200 abitanti, si trova nel dipartimento francese dell’Alto Reno, nella regione dell’Alsazia, non lontano dal confine con la Germania, a cui anticamente è appartenuto, sotto i duchi di Württemberg, e vicino alla città di Colmar, altro caratteristico e importante centro medievale.

Sul territorio di Riquewihr sorgeva anticamente un insediamento romano, di cui sono rimasti i resti di alcune mura e di una torre di avvistamento, segno che il luogo era attraversato dal passaggio di una strada. L’esistenza del nucleo abitativo odierno viene fatta risalire intorno all’anno mille, quando il paese era chiamato Richovilare, dal nome del suo proprietario, il franco Richo, e dal latino villare. Poi diventato in seguito Riquewihr.

Le sue caratteristiche case colorate con pareti a graticcio, che possiamo ammirare ancora oggi, risalgono al XV e XVI secolo, le mura fortificate e il castello sono invece della precedente epoca medievale. Il villaggio è circondato da colline di vigneti. Riquewihr si trova infatti lungo la Strada dei Vini d’Alsazia. Qui, nei ristorantini tipici si possono gustare i vini locali.

Riquewihr è particolarmente suggestivo a Natale, quando con le luminarie si trasforma in una piccola meraviglia.

Valeria Bellagamba