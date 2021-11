Alla scoperta della Casa di Babbo Natale: il Santa Claus Village in Finlandia. Tutte le informazioni utili.

Avvicinandoci al periodo natalizio, andiamo alla scoperta dei luoghi simbolo del Natale. Città d’arte, borghi storici, mercatini, presepi, tanti sono i posti da vedere nel periodo dell’Avvvento e durante le vacanze di Natale.

Tra i luoghi da visitare in questo periodo, lontani da noi ma non impossibili da raggiungere, c’è il villaggio di Babbo Natale in Finlandia, il Santa Claus Village di Rovaniemi. Un vero luogo delle favole, dove andare in vacanza con tutta la famiglia e incontrare Babbo Natale in persona.

Quest’anno sarà ancora più facile visitarlo, grazie ai voli diretti dall’Italia per Rovaniemi, in partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa dal prossimo dicembre. Ecco tutto quello che dovete sapere su questo luogo.

Alla scoperta della Casa di Babbo Natale: il Santa Claus Village in Finlandia

Mentre i bambini si stanno già preparando a scrivere la loro letterina a Babbo Natale e più grandi organizzano i viaggi per il Ponte dell’Immacolata e per le vacanze natalizie, noi vogliamo portavi alla scoperta, anche solo virtuale, di un luogo magico e fuori dal tempo: il Villaggio di Babbo Natale nella Finlandia lappone: il Santa Claus Village a Rovaniemi, al Circolo Polare Artico.

Qui si trova la Casa di Babbo Natale, con il laboratorio dove lavorano gli elfi, il recinto delle renne e l’ufficio postale che riceve le lettere dei bambini di tuto il mondo. Il Santa Claus Village, offre una vera esperienza da favola. Qui, tra pupazzi di neve e alberi illuminati, i bambini possono incontrare Babbo Natale in persona, assistere a spettacoli e assaggiare dolci golosissimi.

Il villaggio offre numerose attrazioni e caratteristici chalet in legno dove acquistare oggetti di artigianato in legno, giocattoli tradizionali e tante specialità gastronomiche delle feste, tipiche di queste zone. Da non perdere, soprattutto per i bambini, il giro sulla slitta trainata dalle renne nei boschi. Rovaniami è anche il luogo ideale per ammirare il suggestivo fenomeno dell’aurora boreale.

Cosa vedere e cosa fare

Il Santa Claus Village si trova a circa 8 km a nord dalla città di Rovaniemi e vicino all’aeroporto. Proprio nel villaggio passa la linea del Cicolo Polare Artico.

Questo parco divertimenti offre numerose strutture ricettive, oltre a caffè, bar e ristoranti, ci sono diverse possibilità di alloggio: l’hotel, le cassette in legno dei resort, gli appartamenti e gli igloo per addorementarsi sotto il cielo stellato. Numerosi sono anche i negozi per lo shopping.

Tra le attrazioni da visitare, segnaliamo:

l’Ufficio di Babbo Natale

l’Ufficio Postale di Babbo Natale

la Casa di Babbo Natale

la Casa di Mamma Natale e le Renne di Babbo Natale

Tante sono le attività organizzate al Santa Claus Village, per far divertire grandi e piccini: animazioni, spettacoli, esperienze e avventure. Imperdibile la cerimonia di attraversamento del Circolo Polare Artico, con tanto di consegna di attestato. Imperbili, poi, le numerose escursioni nella neve: dalle passeggiate nei boschi alle corse sulle slitte tradizionali trainate dalle renne o dai cani husky. Si organizzano anche escursioni con le motoslitte.

Vi abbiamo già segnalato i viaggi e i safari con Babbo Natale a Rovaniemi. Da vedere sono anche la fattoria delle renne e degli husky e l’Arctic Snowhotel, poco fuori dal villaggio.

Per ulteriori informazioni su come visitare il Santa Claus Village di Rovaniemi, il sito ufficiale (anche in italiano): santaclausvillage.info/it

Una fotogallery del Santa Claus Village di Rovaniemi

Di Valeria Bellagamba