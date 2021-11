Villaggio di Babbo Natale di Rovaniemi: i voli diretti dall’Italia. Tutte le informazioni utili.

Sognate di incontrare Babbo Natale e visitare il suo villaggio al Circolo Polare Artico? Ora diventa più facile, grazie ai voli diretti dall’Italia che partiranno a dicembre. La novità da non perdere per nulla al mondo.

Il villaggio di Babbo Natale, Santa Claus Village, sorge alle porte di Rovaniemi, città della Finlandia Lappone che si torva a 6/7 km a sud della linea del Circolo Polare Artico. Un luogo pieno della magia del Grande Nord, tra foreste di betulle innevate, dove fare escursioni con la slitta trainata dalle renne e incontrare di persona Babbo Natale.

Grazie ai voli diretti dall’Italia sarà più facile raggiungere questo luogo incantato. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Villaggio di Babbo Natale di Rovaniemi: i voli diretti dall’Italia

Raggiungere il villaggio di Babbo Natale in Lapponia non è mai stato così facile, grazie ai voli diretti dall’Italia, in partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa. L’occasione è offerta dalla compagnia aerea low cost EasyJet che partirà con i suoi voli diretti per Rovaniemi, la città di Babbo Natale, dal 19 dicembre prossimo.

I voli diretti hanno una durata di circa 5 ore all’andata e 3 al ritorno, con due frequenze a settimana: il mercoledì e la domenica.

Il volo del mercoledì parte alle 12.45 da Malpensa e arriva all’aeroporto di Rovaniemi alle 17.40, il ritorno è alla domenica, con partenza da Rovaniemi alle 12.35 e arrivo a Milano alle 15.35. La partenza della domenica da Milano, invece, è alla mattina presto, alle 7.00 da Malpensa, con arrivo a Rovaniemi alle 11.00 e ritorno il mercoledì seguente con il volo delle 18.20 che arriva a Milano alle 21.20.

Le tariffe dei biglietti per i voli partono da circa 150 euro all’andata e oltre 200 euro al ritorno. Non sono molto economiche per la media di una compagnia low cost ma se teniamo conto della durata del volo e soprattutto della destinazione molto ambita, per lo più in un periodo di alta stagione, i costi sono accettabili.

Vistare Rovaniemi e il Santa Claus Village

Il villaggio di Babbo Natale di Rovaniemi lascerà estasiati tutti i bambini. È la meta ideale per le vacanze delle famiglie in inverno. Nel periodo natalizio, poi, è il massimo. Il Santa Claus Village si trova a circa 8 km a nord dalla città di Rovaniemi e vicino all’aeroporto. Proprio nel villaggio passa la linea del Cicolo Polare Artico.

Al santa Claus Village, nelle tipiche casette di legno potete scoprire il magico mondo di Babbo Natale, visitare la fabbrica di giocattoli dei suoi folletti e il caratteristico ufficio postale, dove arrivano lettere e letterine da tutto il mondo. I bambini potranno incontrare Babbo Natale nella sua casa.

Al villaggio si organizzano spettacoli e si possono acquistare oggetti tipici al mercatino natalizio al coperto. Da non perdere le specialità gastronomiche locali e i tanti dolci natalizi che trovate nei caffè, snack bar e nel candy shop. Da vedere anche la mostra delle sculture di ghiaccio e il luogo dove sono tenute le renne.

È possibile fare escursioni nella neve sulla slitta trainata dalle renne e guidata dai sami in abito tradizionale. Così come, si possono visitare e zone intorno al villaggio di Babbo Natale a bordo delle motoslitte. Se siete fortunati potrete scorgere anche l’aurora boreale.

Anche la cittadina di Rovaniemi è da vedere, in particolare il museo Arktikum, dove conoscere la storia e le tradizioni dei sami.

Per ulteriori informazioni: www.visitrovaniemi.fi/it