In mezzo al deserto ci sono incredibili laghi di cristallo che sembrano usciti da una favola

Dei laghi straordinari si trovano nel cuore del deserto e sembrano letteralmente essere uscita da una favola. Delle pozze di cristallo sorprendenti e piene di misteri.

Per quanto ognuno di noi possa amare la propria terra, non si può nemmeno essere ciechi e non rendersi conto delle meraviglie che ci circondano.

Viaggiare ci permette di riempire occhi e cuore di meraviglia, proprio come nel caso dei Cuatro Ciénegas, una valle desertica con 4 laghi incastonati nella sabbia come pietre preziose in cui specchiarsi.

Dove sono i laghi di cristallo nel deserto?

Siamo nello stato di Coahuila, in Messico, precisamente in questa valle desertica con montagne altissime e aspre che intimidiscono chiunque arrivi. Eppure, proprio qui, in questo contesto così straordinariamente arido, si trovavano 4 laghi antichissimi che hanno dato il nome alla zona, Cuatro Ciénegas. Oggi i 4 laghi si sono leggermente asciugati, dando vita però ad oltre 200 pozze di acqua piuttosto grandi che sembrano specchi di cristallo nel deserto.

Cosa li rende così speciali?

Ciò che rende speciale questo luogo è la varietà di animali e di flora che qui riesce a vivere e a prosperare. Alcune specie sono anche rarissime e altre ancora tutte da studiare. Anche perché il primo mistero da svelare, per così dire, è quello relativo a come si arrivata qui l’acqua, nel bel mezzo del deserto!

L’area è diventata protetta dal 1994 e da quel momento le indagini per capire da dove arrivasse l’acqua dei Cuatro Ciénegas ha avuto un vero e proprio boom. Grazie agli studi si è capito, ad esempio, che l’acqua arriva da una sola montagna denominata San Marcos Y Pinos. Ma non solo: il fenomeno scientifico per cui si forma l’acqua che arriva poi nei laghi è piuttosto delicato e la speranza è quella di riuscire ora a preservare tutte l’area al meglio.

