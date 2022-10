Dove andare al mare a novembre? Si può anche in Europa e costa veramente poco. Tutte le informazioni utili.

La voglia di mare, sole e bagni non finisce mai. Nonostante l’estate sia terminata da poco e nonostante le giornate di inizio ottobre ci stiano regalando un clima estivo, c’è già chi sta pensando alla prossima vacanza al mare, già questo autunno.

Se siete tra coloro a cui non importa nulla delle passeggiate nei boschi, delle sagre tipiche di e degli eventi autunnali perché odiate il freddo, anche poco, e non vedete l’ora di stare sotto il sole cocente ad abbronzarvi, ecco che una bella vacanza al mare in autunno fa al caso vostro.

Senza bisogno di andare fino ai paradisi tropicali, è possibile trovare ottime mete di mare vicino casa, nella nostra Europa, dove prendere il sole e fare il bagno, anche in autunno. Qui di seguito vi segnaliamo le località dove andare al mare a novembre in Europa, spendendo pure poco.

Andare al mare a novembre? Si può anche in Europa e costa veramente poco

Forse non in tutte le località balneari del Sud Europa fa abbastanza caldo da fare il bagno in mare a novembre. Sicuramente, però, troverete un clima mite e molto piacevole e tutto il sole che volete per abbronzarvi. Mentre gli altri restano nelle città grige e fredde, bagnate dalla pioggia, voi vi godrete il caldo dei raggi solari e un tempo praticamente estivo in splendide località, anche economiche.

Tenerife. Sebbene le Isole Canarie non facciano parte del continente europeo, trovandosi nell’Oceano Atlantico, al largo delle coste dell’Africa nord-occidentale, sono considerate Europa in quanto appartenenti alla Spagna. Qui è facilissimo arrivare, grazie all’ampia offerta di voli, anche a buon prezzo. A novembre troverete ancora un clima piacevolmente estivo, che vi permetterà di prendere il sole in costume e fare il bagno al mare. L’isola dell’arcipelago con il clima migliore è Tenerife.

Cipro. In Europa bisogna andare a Sud il più possibile per trovare un clima mite e soleggiato, quasi estivo, anche ad autunno inoltrato. A novembre è consigliata l’isola di Cipro, all’estremità orientale del Mar Mediterraneo. Se in estate qui ci sono 40 gradi, a novembre troverete temperature piacevoli, ben sopra i 20 gradi. Potrete prendere il sole, mentre l’acqua del mare è già abbastanza fresca, per i più audaci. Sono consigliate le spiagge della costa meridionale, come Limassol, Larnaca e Agia Napa, questa situata nel distretto di Famagosta.

Creta. Più a Ovest nel Mediterraneo trovate la grande isola greca di Creta, la meta più calda a novembre della Grecia. Sconsigliate invece le Cicladi, dove il clima è già autunnale. Sulla costa meridionale dell’isola, affacciata sul Mar Libico, potete trovare ancora un clima quasi estivo, con giornate soleggiate e temperature piacevoli. Mentre il bagno in mare è per i più audaci. Consigliate le spiagge di Kaminaki, Preveli e Plakias.

Malta. L’altra classica meta europea calda anche in autunno è Malta. Sicuramente potrete godervi un buon sole e temperature piacevoli, mettervi in costume nelle ore più calde della giornata nelle baie protette dal vento. Per fare il bagno in mare, l’acqua è piuttosto fresca ma nelle giornate più calde potete provare. Non perdetevi le escursioni e la visita alla capitale La Valletta.

Lampedusa. Infine, una destinazione italiana nel cuore del Mediterraneo, la splendida isola di Lampedusa. Se qui fino a ottobre si sta in spiaggia in costume e si può fare tranquillamente il bagno, a novembre il clima è un po’ più fresco ma consente ancora di prendere il sole in costume nelle ore più calde e se il meteo è buono anche di fare il bagno al mare. Ovviamente, il posto ideale per il bagno è la meravigliosa Spiaggia dei Conigli, con fondali bassi e dunque acque che si scaldano subito sotto il sole.

