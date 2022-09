By

Dove andare in vacanza al mare a settembre o a ottobre per potersi fare il bagno. C’è un’isola in Italia dove è possibile

Quando finisce agosto sembra che ormai l’estate sia finita. Invece continua e in alcuni posti dura fino ad ottobre inoltrato. Sono quei posti baciati dal sole e dalle correnti dove l’aria calda rimane più a lungo e dove l’acqua del mare si mantiene piacevolmente tiepida. Se pensate che per trovare un posto così chissà dove dobbiate andare, vi sbagliate. Un posto dove andare al mare a ottobre e farsi perfino il bagno c’è in Italia. E’ l’isola di Lampedusa.

Il sud dell’Italia gode generalmente di un clima caldo piuttosto a lungo. L’estate inizia presto e finisce tardi. A settembre dunque dalla Puglia alla Sicilia alla Sardegna si va ancora regolarmente al mare. Quando arriva ottobre la spiaggia diventa già territorio per gli irriducibili, il bagno al mare poi affare solo per i coraggiosi (anche se ci sono debite eccezioni). Ma a Lampedusa anche ottobre è un mese in cui andare tranquillamente al mare.

Lampedusa, l’isola dove fare il bagno anche a ottobre

In piena estate l’isola di Lampedusa è presa d’assalto dai turisti. Impossibile infatti resistere a quest’isola selvaggia dove la natura mediterranea incontra un mare cristallino. Un luogo che ospita una delle spiagge più belle del mondo – la spiaggia dei Conigli-, ed è un santuario per le tartarughe caretta caretta e per i delfini che qui sono di casa.

A luglio e ad agosto oltre a trovare tanta gente troverete anche temperature piuttosto elevate, a volte insopportabili che solo la brezza del mare aiuta ad accettare. Tutt’altro affare quando arriva settembre: il caldo diventa finalmente piacevole. E ad ottobre generalmente il copione non cambia. Le massime toccano di media i 26/27 gradi e la pioggia si vede ancora molto molto raramente.

D’altronde Lampedusa è l’isola più a sud d’Italia, la più vicina al continente africano e il suo clima ovviamente ne risente. E’ infatti di tipo desertico/mediterraneo con temperature più alte della vicina Sicilia. Il mare dell’isola è incredibilmente trasparente e la sua temperature anche in autunno è piuttosto elevata: ad ottobre si aggira sui 24 gradi. Ideale dunque per fare un bagno al mare.

Spesso ad ottobre la colonnina di mercurio supera anche i 30 gradi, qualche volta – ma è piuttosto raro, può capitare un’acquazzone. Ma considerando che i giorni di pioggia sull’isola si concentrano fra gennaio e marzo state quasi certi di farvi una vacanza ad ottobre senza nemmeno vedere l’ombrello.

Dunque se cercate un posto dove l’estate dura a lungo andate a Lampedusa. A settembre vi sembrerà di essere in agosto e a ottobre avvertirete un leggero calo termico come fosse settembre. Insomma quest’isola dalle spiagge spettacolari regala almeno due mesi in più di estate. Niente male, vero?!