Per chi sogna un’estate senza fine: ecco 3 città in Europa dove fa caldo (o quasi) anche in inverno. Tutte le informazioni utili.

L’autunno è iniziato e presto le temperature si faranno molto più fredde e le giornate si accorceranno fino a Natale. Chi non ama questo periodo, di buio e freddo, desidera al più presto scappare in un luogo caldo e soleggiato.

In vista dell’arrivo dell’inverno e del grande freddo, molti si preparano a partire e stanno organizzando viaggi verso mete esotiche al caldo. Maldive e Caraibi sono le destinazioni preferite.

Senza allontanarsi troppo, comunque, troviamo anche in Europa dei luoghi dove fa caldo o quasi anche in inverno. Città soleggiate e con temperature miti, dove sfuggire al gelo e al grigiore. Luoghi da visitare per ricaricarsi. Ecco dove andare.

Sogni un’estate senza fine? Ecco 3 città in Europa dove fa caldo (o quasi) anche in inverno

Senza bisogno di andare fino alle Isole Canarie, dunque restando nel continente europeo e nel Mar Mediterraneo, troviamo alcune città dove l’inverno è molto mite, con temperature molto più elevate rispetto a quelle delle nostre città e soprattutto il sole che splende anche nei mesi più freddi.

Per ritemprarci dal freddo, in una località dal clima mite e soleggiato, basta prendere un volo low cost verso una di queste 3 città in Europa.

Malaga, Spagna

Sulla Costa del Sol in Spagna, Malaga è una meta amatissima dai turisti europei in estate. Anche l’inverno, tuttavia, è la stagione ideale per visitarla. La città non muore in questa stagione ma rimane vitale, tra iniziative culturali e occasioni di svago e divertimento. Potrete godere il sole e le temperature miti passeggiando sulla spiaggia deserta. Il clima non sarà da bagno al mare, tranne per i più audaci, ma una tintarella invernale, anche solo parziale, è assicurata. Da vedere il Museo Picasso.

La Valletta, Malta

Al centro del Mar Mediterraneo, l’arcipelago di Malta è un luogo ideale per una fuga dall’inverno all’interno dell’Europa. Anche qui è facile arrivare grazie ai voli low cost e i prezzi scendono in bassa stagione. La Valletta, la capitale dello stato insulare, offre un centro storico incantevole, pieno di monumenti, arte, storia e con magnifici bastioni sul mare. Avrete occasione di partecipare a diverse iniziative culturali, gustare la cucina locale e prendere il sole in una spiaggia riparata.

Heraklion, Creta, Grecia

Infine, tra le 3 città d’Europa dove trovare il caldo, o quasi, in inverno segnaliamo Heraklion, in Grecia, sull’isola di Creta. Nelle isole greche, battute dal vento, l’inverno non è poi così caldo. Creta, tuttavia, è l’isola più a sud e diverse sue spiagge sono in baie protette. L’inverno è la stagione ideale per visitare tante bellezze storiche e artistiche senza la ressa del turismo estivo. Su tutte, la Fortezza Veneziana sul porto e il Museo archeologico, insieme a tanti altri centri di cultura. Godrete, comunque, di sole e temperature miti e se proprio volete osare un bagno al mare scegliete spiagge protette a acque dal fondale basso.

Infine, vi ricordiamo le 5 città con le terme più spettacolari d’Europa.