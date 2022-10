Una notte da incubo nella casa più terrificante di sempre. Voi ci dormireste?

Pronti a trascorrere una notte nella casa più terrificante di sempre nella città che mette i brividi per eccellenza, Salem?

Halloween si avvicina e, con esso, anche quella conturbante voglia di mistero e di brividi. Ecco allora che i più coraggiosi potranno trascorrere una notte da incubo nella casa più terrificante di sempre grazie ad Airbnb.

Il portale di affitto case e stanze per le vacanze, Airbnb, è sempre all’avanguardia nella proposta di sistemazioni singolari dove alloggiare. E in questo contesto, visto che ci si avvicina la notte più spaventosa di tutte, arriva anche la possibilità di dormire nella casa delle sorelle Sanderson nel bosco di Salem.

La casa nel bosco di Salem è la più terrificante di tutte

Il bosco di Salem già di per sé è abbastanza spaventoso con le leggende e le storie sulle streghe. Figuriamoci se ci aggiungiamo il cottage delle sorelle Sanderson! Per chi non le conoscesse sono le protagoniste del film Hocus Pocus disponibile su Disney Plus. La storia racconta di tre streghe, che nel 1693, rapiscono una bambina per estrarre da lei linfa vitale per tornare giovani. Da lì in poi gli accadimenti si succedono rapidamente e il brivido si fa sentire.

Com’è il cottage delle sorelle Sanderson?

Così le sorelle Sanderson diventano host di questa casa da brividi che sembra riportare proprio indietro nel tempo, a 300 anni fa. La descrizione su Airbnb parla chiaro: “un cottage scricchiolante, ragnatele e fumo che esce da un calderone tra manici di scopa e candele”. Gli ospiti che si aggiudicheranno il soggiorno qui potranno mettersi alla prova con degli incantesimi, fare un giro nei dintorni di Salem e godersi la proiezione esclusiva di Hocus Pocus 2.

Potete prenotare un solo giorno

Affrettatevi però perché se siete interessati a dormire in questa casa spaventosa c’è solo una notte a disposizione, quella del 20 ottobre. Per accaparrarvi il posto quindi dovrete collegarvi su airbnb.com/hocuspocus2 da mercoledì 12 ottobre alle 20!

Siete pronti per dormire nella casa più spaventosa di sempre in occasione di questo Halloween in arrivo? Non vi resta che piazzarvi sul sito e cercare di accaparrarsi un posto!