Dove festeggiare Halloween in Italia: 3 mete perfette per tutta la famiglia

Manca pochissimo ad Halloween e anche l’Italia offre delle proposte da non perdere per celebrare al meglio questo appuntamento mostruoso che ormai è amato non solo dai bambini. Scopriamo dove andare e soprattutto perché.

La festa di Halloween cade il 31 ottobre ma ci sono appuntamenti divertenti in tutto il periodo quindi non solo per la celebrazione di quella serata. Si possono organizzare weekend con caccia alle streghe, tour dei fantasmi, party in maschera ma anche gite fuori porta per raccogliere le zucche.

Tra le tante mete ce ne sono 3 che sicuramente sono ideali per celebrare al meglio questa divertente ricorrenza che coinvolge tutta la famiglia.

Halloween in Italia: le mete ideali

Sicuramente la più bella esperienza da fare con tutta la famiglia è andare a Gardaland, dove si tiene Magic Halloween. Tutti i fine settimana il parco viene inondato dai mostri e da decorazioni spettacolari. Ci spettacoli, giochi e l’atmosfera che si respira è veramente surreale. All’interno del parco c’è anche un hotel veramente fiabesco dove poter pernottare e vivere ancora più da vicino questa magia di Halloween. Gardaland prevede un ticket di accesso, si può scegliere se fare una giornata o più con tariffe convenienti pensate proprio per le famiglie. Oltre all’hotel vicino al parco, ispirato alle favole, ci sono strutture anche più economiche con navette che permettono di accedere comodamente all’ingresso.

Altra meta da non perdere per Halloween in Italia con tutta la famiglia è il borgo di Castell’Arquato, un’area medioevale che si trova su una collina. Per Halloween vengono organizzate tante attività per tutta la famiglia lungo le vie del borgo. Tutta la città si anima ed è anche possibile vivere un’esperienza profonda dal punto di vista artistico e culturale. Questa destinazione è molto interessante per le famiglie perché permette di godersi Halloween ma anche di fare visitare e tour organizzati.

Tra i luoghi addobbati più belli in Lombardia c’è il Parco di Consonno nei pressi di Como, in Salento invece c’è il borgo di Monteruga in aperta campagna, in Basilicata invece c’è il borgo di Craco. Da fare anche un’esperienza nei campi di zucche dove scegliere e intagliare la propria zucca mostruosa.

In Italia c’è tanto da fare per Halloween, sia feste a pagamento ma anche esperienze da fare totalmente gratuite. Molte attività, pensate anche per i più piccoli con laboratori, intaglio delle zucche e passeggiate mostruose sono gratuite e a libero accesso.