3 motivi per cui questa città italiana è nota come la “Città dei Vampiri”

Questa è una città dei vampiri ed è in Italia! Non ci credete? Ecco tre motivi per cui è stata rinominata così!

Se diciamo vampiri, l’immagine che si crea nella vostra mente è una: la Romania e la Transilvania del Conte Dracula. Una location lontana il giusto da noi per dormire sonni tranquilli… eppure.

Eppure in Italia c’è una meta che è conosciuta come la “Città dei Vampiri”! State tranquilli, Dracula ancora non è saltato fuori dalla sua cripta, ma l’immaginario collettivo vede in questa cittadina nostrana dei vampiri molto più fashion.

Volterra: i 3 motivi per cui è definita la città dei vampiri

Siamo a Volterra, in Toscana, e nel mondo è ormai conosciuta come la Città dei Vampiri per via di Twilight. Il primo motivo, nonché il più importante, è il fatto che la famosa saga di libri è stata infatti trasportata nel mondo del cinema diventando un cult e, per la seconda “puntata” della saga, New Moon, i Volturi hanno proprio la loro sede nel cuore della campagna toscana. Volterra è un luogo magico e lo è sempre stato, anche ben prima dell’avvento dell’amore tra Edward e Bella.

Secondo motivo per cui è definita così è il fatto che Volterra è un’antica città etrusca, dal sapore antico e con queste pietre color oro che caratterizzano il centro storico. Ha affascinato la scrittrice di Twilight che proprio qui ha deciso di far svolgere una parte della saga del film. Il terzo motivo riguarda il fatto che, dopo l’uscita del film, è nato un nuovo filone turistico di appassionati del mondo dei vampiri che vengono a Volterra proprio per rivivere le scene del film e il toccante momento in cui Edward rischia la morte.

Attenzione però. Non tutto ciò che vedete nel film si ritrova poi veramente a Volterra. La fontana davanti a Palazzo dei Priori, infatti, non esiste. Era stata costruita appositamente per il film. Inoltre, tante scene del film sono state girate in un’altra location toscana: Montepulciano. Piazza Grande è infatti la piazza principale di Volterra di Twilight, anche se si trova appunto a Montepulciano.

Un consiglio? Per visitare la Città dei Vampiri, Volterra o Moltepulciano, a seconda delle vostre scelte, meglio farlo di notte. Così sì che potrete vivere l’emozione di un tour a tema vampiri!