Il modo più romantico per godere del meglio dell’autunno? È semplicemente da sogno

Ecco qual è il modo più romantico per andare alla sagra della castagna in Italia. Il treno storico a vapore per Marradi. Tutte le informazioni utili.

L’autunno è la stagione dei nuovi frutti e sapori, dei colori caldi, delle giornate che si accorciano e del sole tiepido colo miele. Si va a passeggiare per boschi per ammirare il foliage, si va per sagre, fiere e mercatini tipici, si visitano le grandi mostre che aprono in questa stagione.

Il frutto tipico d’autunno è la castagna, nutriente e golosa, preparata in tanti modi, anche se la caldarrosta è il preferito. Nel mese di ottobre sono in programma tante sagre dedicate alle castagne, in tutta Italia.

Una delle più importanti, una sagra dei marroni, è quella di Marradi, borgo dell’Appenino tosco-romagnolo in provincia di Firenze. Qui ogni anno a ottobre si svolge la Sagra delle castagne e del Marron Buono di Marradi, la specialità locale. Le date di quest’anno della manifestazione gastronomica sono nelle domeniche 9-16-23-30 ottobre 2022.

Visitare questo splendido borgo appenninico è un viaggio in un luogo senza tempo, alla scoperta di antiche tradizioni, tra degustazioni, mercatini e iniziative culturali.

A rendere ancora più bella l’esperienza è la possibilità di raggiungere Marradi a bordo di un treno storico a vapore. Il modo più romantico per andare alla sagra delle castagne. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Il modo più romantico per andare alla sagra della castagna in Italia

Torna puntuale anche quest’anno il caratteristico treno storico a vapore per raggiungere il borgo di Marradi e la sagra delle castagne e del Marron Buono. Il treno percorre la linea ferroviaria tra Faenza e Firenze, attraverso gli incantevoli paesaggi dell’Appennino tosco-romagnolo. Sono previsti diversi itinerari con partenze dalla Toscana e dall’Emilia Romagna.

Sono previste tre partenze del treno storico: il 16, 23 e 30 ottobre.

Il treno vapore del 16 ottobre parte da Pistoia e ferma a Prato, Firenze (Rifredi e Campo di Marte), Pontassieve, Borgo San Lorenzo e poi arriva a Marradi. Il viaggio dura circa 4 ore, anche quello di ritorno, che parte da Marradi nel pomeriggio.

Il 23 ottobre, invece, è in programma la partenza da Rimini, con fermate a Santarcangelo di Romagna, Cesena, Forlì, Faenza e arrivo a Marradi. In questo caso, il viaggio in treno impiega circa 3 ore. Il ritorno è previsto sempre da Marradi nel pomeriggio.

Infine, il 30 ottobre è prevista la partenza da Bologna, un nuovo itinerario con fermate a Castel San Pietro, Imola, Lugo, Faenza e arrivo a Marradi. Anche in questo caso il viaggio dura circa 3 ore.

Itinerari all’insegna del romanticismo, immersi in paesaggi montani tinti dai colori d’autunno.

I posti sul treno storico a vapore per la sagra delle castagne vanno a ruba, quindi è sconsigliabile prenotare subito.

Il biglietto costa 54 euro a persona (adulti e bambini sopra 6 anni), per partenze da qualunque stazione. Per le famiglie è previsto un pacchetto speciale:2 adulti + 1 o 2 bambini fino 6 anni al costo complessivo 108,00 euro (bambini fino 6 anni senza posto a sedere).

Infine, accanto alla sagra di Marradi, vi ricordiamo le altre imperdibili sagre di ottobre in Italia.